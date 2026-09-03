$!Dará Banda MS el Grito de Independencia en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas

Banda MS se presentará en Tuxtla Gutiérrez el 15 de septiembre por invitación del gobierno de Chiapas, dentro de los festejos por el Grito de Independencia. La agrupación confirmó la fecha en un video difundido en redes sociales. El anuncio se sumó al mensaje publicado por el gobernador de Chiapas, quien invitó a la población a participar de la celebración con la banda sinaloense como protagonista de la noche patria. La propia agrupación reveló la presentación en un video publicado en sus cuentas oficiales. Uno de sus integrantes señaló. “Qué tal, amigos, somos Banda MS. Celebramos fiestas patrias el día 15 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.

En la misma grabación, otro miembro de la banda agradeció la invitación del gobierno estatal. “Muchísimas gracias por la invitación, viejón”, expresó, tras mencionar al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar como responsable de encabezar el evento. El clip cerró con una despedida directa a los seguidores: “Ya nos vemos, somos Banda MS”, dijo uno de los músicos, mientras otro añadió: “Los esperamos”. Ramírez también confirmó la presentación a través de una publicación en sus redes sociales, difundida el miércoles 2 de septiembre. “¡Les tengo una gran noticia!”, escribió el mandatario al inicio de su mensaje.