$!Dará Banda MS el Grito de Independencia en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas

Banda MS se presentará en Tuxtla Gutiérrez el 15 de septiembre por invitación del gobierno de Chiapas, dentro de los festejos por el Grito de Independencia. La agrupación confirmó la fecha en un video difundido en redes sociales.
El anuncio se sumó al mensaje publicado por el gobernador de Chiapas, quien invitó a la población a participar de la celebración con la banda sinaloense como protagonista de la noche patria.
La propia agrupación reveló la presentación en un video publicado en sus cuentas oficiales. Uno de sus integrantes señaló. “Qué tal, amigos, somos Banda MS. Celebramos fiestas patrias el día 15 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.
En la misma grabación, otro miembro de la banda agradeció la invitación del gobierno estatal. “Muchísimas gracias por la invitación, viejón”, expresó, tras mencionar al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar como responsable de encabezar el evento.
El clip cerró con una despedida directa a los seguidores: “Ya nos vemos, somos Banda MS”, dijo uno de los músicos, mientras otro añadió: “Los esperamos”.
Ramírez también confirmó la presentación a través de una publicación en sus redes sociales, difundida el miércoles 2 de septiembre. “¡Les tengo una gran noticia!”, escribió el mandatario al inicio de su mensaje.
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Una publicación compartida por Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_)
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El gobernador precisó que la agrupación tendrá un papel central en los festejos patrios de este año. “Tendremos la participación estelar de la Banda MS”, indicó, tras señalar que la fiesta mexicana “se vivirá con más intensidad en Chiapas”.
En su publicación, Ramírez llamó a la población a vivir la noche con entusiasmo. “Prepárense para cantar, bailar y gritar con orgullo ¡Viva México!, ¡Viva Chiapas!, en una noche llena de patriotismo, orgullo, alegría, música y unidad”, escribió.
El mensaje cerró con una invitación directa a sumarse al festejo: “Acompáñenme para que hagamos de esta una celebración inolvidable”. “¡Vamos a cantar con la Banda MS!”, remató el gobernador.
El año pasado, Ramírez encabezó por primera vez la ceremonia del Grito de Independencia en la capital chiapaneca. El acto se realizó en la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, ante miles de asistentes.
Aquella edición incluyó un ritual tsotsil previo a la arenga y la entrega de un bastón de mando al mandatario como símbolo de autoridad ante la comunidad. La jornada cerró con un espectáculo de drones y fuegos pirotécnicos sobre el cielo de la ciudad.
La fecha en Chiapas se inserta en una agenda de presentaciones que la agrupación sostiene por México y Estados Unidos. Antes de llegar a Tuxtla Gutiérrez, Banda MS se presentó el 11 de septiembre en el Garden Arena del MGM Grand de Las Vegas, Nevada.