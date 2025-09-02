Dará el grito La Arrolladora Banda el Limón en el Zócalo el 15 de septiembre

La Arrolladora Banda El Limón será la banda encargada de dar el concierto gratuito en la ceremonia del Grito el 15 de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México.
El anuncio lo reveló la presidenta Claudia Sheinbaum al finalizar La Mañanera de este 2 de septiembre mediante un video que presenta a La Arrolladora de René Camacho.
El grito del 15 de septiembre podrá celebrarse en la Plancha del Zócalo cantando a todo pulmón las canciones de La Arrolladora. El evento empezará a las 20:00 y, de acuerdo a lo que se presentó en la Mañanera, la banda no estará sola, pues también tocarán Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.
La Arrolladora de René Camacho es una banda sinaloense de regional mexicano que ha estado activa desde 1997 hasta la actualidad.
La agrupación sinaloense ha lanzado al mercado más de 23 álbumes, 19 de estudio y 4 en vivo.
Entre sus éxitos destacan El final de nuestra historia, Ya te perdí la fe, Mi segunda vida, Ya es muy tarde, Aquí hay para llevar, entre otras.
A través de sus redes, La Arrolladora Banda El Limón invitó al público a acompañaros a celebrar México.
“¡CDMX, llegó la hora de celebrar a lo grande! Este 15 de septiembre el Zócalo de la CDMX se llenará de música, fiesta y tradición con La Arrolladora Banda El Limón. Ven con tu familia y amigos a disfrutar una noche simplemente Arrolladora que jamás olvidarás. Acompáñanos a gritar: ¡VIVA MÉXICO!”, publicaron en Instagram.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Arrolladora Banda El Limon (@arrolladoraoficial)
Una publicación compartida por Arrolladora Banda El Limon (@arrolladoraoficial)
Además del anuncio de La Arrolladora Banda el Limón en el Zócalo, se anunció que veremos al Colectivo Legado de Grandeza, conformado por 18 cantautores y músicos multinstrumentistas originarios de Baja California, Estado de México, Durango, Nuevo León y Estados Unidos.
Son conocidos por la canción Himno Migrante, dedicada a las personas que han migrado en busca de mejores oportunidades, señala animalpolitico.com
Alejandra Ávalos es una cantautora, música, locutora y también actriz (sobre todo de Televisa, en los años 80). A media década, dejó un poco la televisión para centrarse más en su carrera musical.
Además de publicar cinco discos solistas entre 1988 y 1997, Ávalos cuenta con varias participaciones en discos de otros artistas y compilados.