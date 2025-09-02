Dará el grito La Arrolladora Banda el Limón en el Zócalo el 15 de septiembre

La Arrolladora Banda El Limón será la banda encargada de dar el concierto gratuito en la ceremonia del Grito el 15 de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México.

El anuncio lo reveló la presidenta Claudia Sheinbaum al finalizar La Mañanera de este 2 de septiembre mediante un video que presenta a La Arrolladora de René Camacho.

El grito del 15 de septiembre podrá celebrarse en la Plancha del Zócalo cantando a todo pulmón las canciones de La Arrolladora. El evento empezará a las 20:00 y, de acuerdo a lo que se presentó en la Mañanera, la banda no estará sola, pues también tocarán Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.