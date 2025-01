Dará J-Hope de BTS dos conciertos en México

J-Hope, el rapero y bailarín estrella de BTS dará dos conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira mundial Hope On The Stage.

Este tour presentará éxitos de Hope World y su álbum Jack in the Box, y se espera que estrene nueva música. La gira será una mezcla de música, baile y un espectáculo visual espectacular.

México será el único país latinoamericano en el itinerario oficial de la gira de J-Hope y las presentaciones se llevarán a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX), que tiene una capacidad aproximada de 20 mil personas.

Aunque aún no se han confirmado los precios ni la fecha exacta de inicio de la venta de boletos, se espera que la demanda de boletos sea muy alta.

También se espera que haya una preventa exclusiva para ARMY (el club de fans oficial de BTS) en la plataforma Weverse, lo que les permitiría acceder a beneficios especiales como pases VIP, acceso al soundcheck.

La venta general de boletos probablemente se realice a través de plataformas como Ticketmaster, y los fans deberán estar atentos a las redes sociales.

J-hope tiene dos álbumes en solitario Jack In The Box, que incluye More y Arson, este último el sencillo principal y Hope on the Street, que incluye temas como I wonder, en colaboración con Jungkook, su compañero de banda, y Neuron.

Antes, estrenó su EP, Hope World y lanzó el sencillo Chicken Noodle Soup junto a Becky G.