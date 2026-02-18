Dará Kristen Bell voz a Amy Rose en ‘Sonic 4’

Para quienes no están familiarizados con el personaje, Amy Rose es una eriza rosa que debutó en los videojuegos de Sonic en la década de los noventa. Dentro del canon de la saga, es conocida por su determinación, su carácter directo y por ser la eterna pretendiente del veloz héroe azul.

El anuncio fue celebrado públicamente por Ben Schwartz, voz de Sonic en la saga, quien dio la bienvenida a Bell a la “familia de Sonic” a través de redes sociales. La información fue confirmada por el estudio Paramount Pictures, responsable de la adaptación cinematográfica de la popular serie de videojuegos.

La franquicia cinematográfica de Sonic, la película 4, confirmó la incorporación de Kristen Bell al elenco de voces. La actriz interpretará a Amy Rose, uno de los personajes más reconocidos del universo creado por Sega.

Aunque durante años fue presentada principalmente como un interés romántico, en entregas más recientes de los videojuegos y series animadas, Amy ha sido desarrollada como un personaje independiente, con habilidades propias y un papel activo dentro de la historia. Su llegada al cine había sido anticipada por los seguidores desde hace varias entregas.

La participación de Kristen Bell refuerza un reparto que ha sido clave en el éxito de la saga cinematográfica. El elenco de voces confirmado hasta ahora incluye a Idris Elba como Knuckles, Colleen O’Shaughnessey como Tails y Keanu Reeves como Shadow, personaje que se integró en la tercera película, detalla elimparcial.com

En el apartado de acción real, se espera el regreso de Jim Carrey como el Dr. Robotnik, así como de James Marsden y Tika Sumpter, quienes interpretan a las figuras parentales de Sonic dentro de la historia.

Los detalles específicos de la historia se mantienen bajo reserva por parte del estudio. Sin embargo, se ha confirmado la aparición de Metal Sonic, un robot con inteligencia avanzada y una faceta oscura, cuya introducción fue anticipada en la escena postcréditos de la entrega anterior.

La dirección estará nuevamente a cargo de Jeff Fowler, quien ha liderado las tres películas previas de la franquicia. Esta continuidad creativa ha sido señalada por el estudio como uno de los factores que han permitido mantener coherencia entre las adaptaciones y el material original.

El crecimiento del universo cinematográfico de Sonic se refleja en sus números de taquilla. De acuerdo con cifras oficiales del estudio, la saga ya superó los mil millones de dólares en recaudación global, posicionándose como una de las propiedades más rentables de Paramount en la última década.

La tercera entrega se convirtió en la más exitosa hasta ahora, al superar los 490 millones de dólares a nivel mundial. Estos resultados explican la rápida confirmación de una cuarta película y la expansión constante de su elenco y personajes.