Dará la NFL un toque estadounidense al Super Bowl LX, agregando a Green Day

Aunque meses atrás la NFL dio a conocer que sería el cantante puertorriqueño Bad Bunny el que se encargaría del espectáculo del medio tiempo en Super Bowl LX, recientemente informó que dará un toque estadounidense a esta fiesta, agregando a la banda Green Day para abrir la celebración por los 60 años del evento deportivo más visto del mundo.
Será una noche donde la música vuelve a ser protagonista tanto dentro como fuera del estadio y lo hará con una mezcla de nostalgia y debate.
La banda californiana Green Day abrirá la ceremonia de apertura el 8 de febrero previo a la presentación de Bad Bunny. Para la NFL, elegirlos no fue casualidad, ya que representan décadas de historia musical que conectan con varias generaciones de fans.
Desde la liga, la NFL dejó claro que la idea es crear un momento emotivo que honre tanto al futbol americano como a sus leyendas. La apertura con Green Day busca ser un punto de encuentro entre la música, la memoria colectiva y el espectáculo global, detalla quien.com
La elección de Green Day para abrir el Super Bowl no es casual. Esta banda siempre ha estado ligada a una postura crítica frente al poder, desde American Idiot hasta hoy.
Su presencia coincide con una ola de opiniones divididas sobre la selección del puertorriqueño Bad Bunny para el espectáculo central. Algunos sectores conservadores manifestaron su rechazo a través de mensajes públicos, en los que se destacaban que no deberían permitirse canciones en español en uno de los eventos televisivos más importantes de Estados Unidos.
El artista, originario de Puerto Rico, fusiona trap latino, reguetón, hip hop y salsa en su repertorio, y canta principalmente en español.
Ponerlos en uno de los escenarios más vistos del planeta es una forma sutil de decir que el show ya no puede separarse de lo que pasa en la calle.
En un país tan dividido como Estados Unidos, su presencia manda un mensaje claro. El Super Bowl también refleja lo que está pasando fuera del estadio (y el rechazo de Donald Trump al show de medio tiempo de Bad Bunny es la prueba más clara de ello).
Cabe destacar que los integrantes de Green Day también son fuertes opositores a la administración de Donald Trump y transmiten un mensaje contra los sectores conservadores en sus canciones.
Además de Green Day, la ceremonia contará con la participación de Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, reforzando así su propuesta musical variada.
La presencia de Bad Bunny en el halftime show del Super Bowl LX encendió el debate desde septiembre, especialmente entre sectores conservadores en Estados Unidos.
La polémica creció tras el lanzamiento de un video promocional que celebra la diversidad cultural y que rápidamente acumuló millones de reacciones, confirmando que el Super Bowl sigue siendo mucho más que un partido.
Después del enojo que provocó Bad Bunny como artista del medio tiempo entre sectores conservadores, muchos esperaban que la NFL diera un paso atrás.
Pero no pasó. Al contrario, sumar a Green Day refuerza una narrativa más abierta y diversa. El resultado será un Super Bowl que no solo se juega en la cancha, sino también en el terreno cultural, donde la música se vuelve parte de una conversación mucho más grande.