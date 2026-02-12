Dará Shakira un concierto gratuito en Copacabana, Río de Janeiro

Con un mensaje directo y claro “Confirmado”, acompañado de imágenes de la artista. Se espera una asistencia de al menos un millón de personas, replicando el impacto de ediciones anteriores que han convertido este escenario en uno de los más grandes al aire libre del mundo.

Shakira ofrecerá un concierto gratuito masivo el 2 de mayo en la icónica playa de Copacabana, Río de Janeiro, como parte del evento Todo Mundo no Rio . El alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, confirmó la noticia este 11 de febrero a través de sus redes sociales.

Este evento gratuito, organizado con patrocinadores y el apoyo municipal, surgió como tradición moderna tras el histórico show de Madonna el 4 de mayo de 2024, durante su The Celebration Tour, que atrajo a 1.6 millones de personas según datos oficiales de Riotur, generando un impacto económico de alrededor de 300 millones de reales (moneda en Brasil).

Madonna marcó el inicio de esta era de megaconciertos en Copacabana, superando incluso su propio récord personal de asistencia, detalla lastopnews.com

Luego, Lady Gaga tomó el relevo el 3 de mayo de 2025 con su espectáculo Mayhem on the Beach, que congregó entre 2.1 y 2.5 millones de asistentes, según estimaciones oficiales y representantes de la artista, rompiendo el récord de asistencia para un concierto de una artista femenina en solitario y generando un ingreso económico estimado en 600 millones de reales.

Estos shows gratuitos, abiertos al público por orden de llegada, han posicionado a Copacabana como epicentro de eventos musicales globales con impacto turístico masivo.

Shakira será la tercera artista internacional en encabezar este formato, sucediendo directamente a Madonna y Lady Gaga. Para la colombiana, representa su tercera presentación en Brasil: debutó en 1997 con un concierto cuando aún consolidaba su carrera internacional, y regresó en 2025 durante su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, donde abrió la gira el 11 de febrero de 2025 en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro ante 47 mil fans, seguido de shows en São Paulo.

Ese tour, en apoyo a su álbum Las Mujeres Ya No Lloran (2024), ha sido un fenómeno, hasta enero de 2026, recaudó 421.6 millones de dólares con más de 3.3 millones de boletos vendidos en 83 fechas, convirtiéndose en la gira latina más taquillera de la historia, superando el récord previo de Luis Miguel y ganando un Guinness World Records como la gira hispana más exitosa.

El concierto en Copacabana, de acceso libre y frente al mar, promete ser el más grande de su carrera y refuerza su conexión con Brasil, donde temas como Waka Waka y Pies Descalzos han sido himnos. Se espera que impulse la economía local como los anteriores, con seguridad reforzada y transmisión posible en redes.