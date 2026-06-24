Darán concierto gratuito Alejandro Fernández y Julión Álvarez en Guadalajara

Guadalajara se prepara para recibir este 25 de junio a uno de los conciertos gratuitos más esperados del año, encabezado por Alejandro Fernández y Julión Álvarez, quienes se presentarán en la glorieta de La Minerva junto a Alfredo Olivas, en un evento que ha sido anunciado como “La serenata más grande del mundo”.

La noticia fue difundida en redes sociales por Alejandro Fernández, quien compartió un video invitando directamente a Julión Álvarez a sumarse a esta presentación especial, lo que rápidamente generó expectativa entre seguidores de ambos artistas y del regional mexicano en general.

El concierto se llevará a cabo en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, donde se espera la llegada de miles de asistentes. El acceso será completamente gratuito, lo que ha incrementado el interés del público local y visitantes de otras regiones, detalla solquintaroo.com