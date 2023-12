El Eras Tour regresará hasta el 2024 y ese mismo año las swifties también podremos entrar en nuestra “Academic Era“, pues la Universidad de Harvard ofrecerá un curso de Taylor Swift desde la próxima primavera.

El curso se llama “Taylor Swift and Her World” (o “Taylor Swift y su mundo”) y es impartido por la profesora de inglés Stephanie Burt, quien lleva 14 años siendo una swiftie acérrima, podrá compartir su fanatismo en un salón de clases.

La misma universidad nos recuerda que Taylor Swift es una de las más grandes artistas del siglo 21, la artista más escuchada en Spotify y ganadora de 12 Grammys.

La descripción del curso dice que en esta clase las estudiantes tendrán una “inmersión profunda en las letras, la música y la influencia de Swift, analizando su catálogo y leyendo a una gran cantidad de autores que Burt considera relevantes para entender el arte de Swift”.

El curso de Taylor Swift en Harvard aspira a poner a la cantante en un contexto más amplio del arte y la literatura estadounidense.

Por poner un ejemplo, Burt mencionaque en la canción “The Lakes” hay un verrso que dice “tell me what are my words worth“, en referencia al poeta romántico inglés William Wordsworth.

Incluso, la especialista Stephanie Burt planea rastrear cambios más amplios en la cultura estadounidense a través del lente de la carrera de Swift analizando sus relaciones cambiantes con la clase, la religión y la identidad.

“Tenemos la suerte de vivir en una época en la que una de nuestras principales artistas es también una de las personas más famosas del planeta”, dice Burt. “¿Por qué no darías un curso sobre eso?”.

Pero no solo Harvard dará un curso de Taylor Swift. La Universidad de Florida anunció su propia clase llamada “Musical Storytelling With Taylor Swift and other Iconic Female Artists” (o “Narrativa musical con Taylor Swift y otras artistas femeninas icónicas”.

De acuerdo a la descripción del curso, quienes participen tendrán la oportunidad de clavarse durante 13 semanas en las composiciones de la cantante para “trazar paralerismos” entre las letras de Swift “y obras de otras mentes maestras famosas como Aretha Franklin, Billie Holiday y Dolly Parton.

Curiosamente, este curso NO está impartido por una swiftie. La experta detrás es Melina Jiménez, quien le reveló al diario estudiantil The Independent Florida Alligator, la mayor parte de su vida, rara vez había escuchado a la cantante.

Sin embargo, luego de participar en un taller en línea sobre escritura dedicado a la música y al estilo de Swift, ella “se sorprendió con lo profundas que son sus letras”.

“Quería ver por qué tanto revuelo”, dijo Jiménez. “Me hizo querer crear un espacio donde los estudiantes pudieran hablar sobre ello”.

El espacio para este curso de Taylor Swift era tan solo para 15 estudiantes y el diario estudiantil reporta que estos se agotaron en diez segundos.