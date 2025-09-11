$!Darán el grito Jorge Medina y Josi Cuen en ‘La Casa de los Famosos México’

El anuncio se dio a conocer a través de las redes oficiales del programa, donde se compartió un promocional que adelanta la presentación especial. “¿Subirá la temperatura en la fiesta de viernes? Cuando gritemos junto a Josi Cuen y Jorge Medina ¡Viva México!”, se lee en la publicación que encendió la emoción de los seguidores.

La Casa de los Famosos México continúa generando expectativa con sus dinámicas y sorpresas para los habitantes y el público. En esta ocasión, la producción confirmó que Jorge Medina y Josi Cuen ingresarán a la casa este viernes 12 de septiembre como parte de la tradicional fiesta temática.

La noticia llega pocos días después de que El Bogueto y Uzielito Mix animaran una de las celebraciones más recientes dentro del reality, lo que abrió la conversación sobre qué artistas serían los próximos en unirse a la experiencia.

Los rumores apuntaban a que Medina y Cuen serían los siguientes invitados, lo cual quedó confirmado la tarde del 10 de septiembre, señala elimparcial.com

Los actuales participantes (Dalilah Polanco, Mar Contreras, Alexis Ayala, Shiky, El Guana, Elaine Haro, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Abelito) podrán disfrutar por primera vez de una presentación en vivo de los intérpretes, considerados referentes del regional mexicano tras su paso por La Arrolladora Banda El Limón.

La actuación de Jorge Medina y Josi Cuen está programada después del tradicional anuncio del “salvado” de la nominación, uno de los momentos más esperados de cada semana en el reality show.

Cabe destacar que esta será apenas la segunda ocasión en la temporada en la que los habitantes disfruten de un concierto en vivo dentro de la casa.

La primera se llevó a cabo en semanas anteriores, cuando los artistas invitados interpretaron únicamente dos temas antes de despedirse. Hasta ahora no se ha revelado el número de canciones que Jorge Medina y Josi Cuen entonarán en esta ocasión, lo que mantiene la expectativa entre la audiencia y los seguidores del formato 24/7.