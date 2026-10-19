Darán mariachis concierto gratuito en el Zócalo, dentro del ‘Congreso Mundial del Mariachi’

La Plaza de la Constitución volverá a ser la sede del concierto final del encuentro dedicado al mariachi. El espectáculo está previsto para la tarde del 15 de noviembre y formará parte de la programación del Congreso Mundial del Mariachi 2026.

La jornada contará con el Mariachi Corona, Mariachi México, Internacional Mariachi Puebla y el Mariachi Femenil Canoras de América. El cartel fue confirmado en la programación del Congreso Mundial del Mariachi.

El acceso no tendrá costo y la presentación buscará celebrar y difundir una de las expresiones musicales tradicionales de México.

El concierto gratuito de mariachi reunirá a cuatro agrupaciones en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, como cierre del tercer Congreso Mundial del Mariachi 2026 .

El recital comenzará a las 15:00 horas. La convocatoria está dirigida al público que quiera escuchar música tradicional mexicana en el centro de la capital, sin necesidad de comprar entradas, detalla infobae.com

El concierto en el Zócalo será una de las actividades centrales de la tercera edición del congreso. El encuentro reúne a músicos que trabajan en la preservación y difusión de este género, considerado una de las tradiciones más representativas de la identidad cultural mexicana.

La clausura se realizará por tercera ocasión consecutiva en el Zócalo capitalino. La plaza ya había albergado los cierres de las dos primeras ediciones del evento.

El cartel anunciado para el concierto gratuito estará integrado por el Mariachi Corona, el Mariachi México, el Internacional Mariachi Puebla y el Mariachi Femenil Canoras de América.

Estas cuatro agrupaciones figuran en la programación del cierre del Congreso Mundial del Mariachi. El sitio oficial del encuentro también incluye sus nombres dentro de la lista de participantes de la edición 2026.

El Mariachi Femenil Canoras de América será parte de una alineación que reunirá proyectos de distintas trayectorias. La presentación se desarrollará en un escenario abierto y con acceso libre para los asistentes.

El concierto representará la última función de una agenda que contempla siete espectáculos. Las actividades se repartirán entre varios recintos de la Ciudad de México antes de llegar a la clausura en el Zócalo.

La tercera edición del Congreso Mundial del Mariachi incluirá funciones en el Centro Cultural Carranza, el Gran Forum, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y El Cantoral.

La inauguración está programada para el 11 de noviembre con una presentación gratuita en el Kiosco Morisco. A partir de esa fecha, el congreso desplegará una serie de actuaciones en espacios culturales y de espectáculos de la ciudad.

La programación también contempla las presentaciones del Mariachitón. Para esos conciertos, el público podrá adquirir accesos a través de la plataforma Boletia.

Las galas estelares de El Cantoral y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris tendrán una modalidad distinta. Las entradas estarán disponibles mediante Ticketmaster y en las taquillas de ambos recintos.

El cierre en la Plaza de la Constitución será la alternativa sin costo dentro de la agenda anunciada. Quienes asistan podrán presenciar las actuaciones de las cuatro agrupaciones confirmadas sin registro de compra mencionado en la información difundida.

2024, el inicio

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México presentó la primera edición del Congreso Mundial del Mariachi en noviembre de 2024.

El proyecto surgió con el propósito de enaltecer el valor cultural y la riqueza musical del mariachi. Desde entonces, el formato ha convocado a cientos de intérpretes en la capital mexicana.

La primera edición quedó asociada a un récord Guinness, con mil 122 mariachis tocando y cantando al mismo tiempo en el Zócalo. Esa concentración marcó uno de los antecedentes del encuentro, que mantuvo a la Plaza de la Constitución entre sus sedes principales.

El Congreso Mundial del Mariachi también reúne a otras agrupaciones dentro de su programación de 2026. En el listado del sitio oficial aparecen el Mariachi Oro de América y el Mariachi Internacional Las Águilas de América.

Las personas interesadas en asistir al concierto del 15 de noviembre podrán consultar las actualizaciones del programa en el sitio web y las redes sociales del Congreso Mundial del Mariachi.

El acceso gratuito aplica al recital de clausura en el Zócalo. Para las actividades con boleto, la información señala canales de venta diferenciados según el recinto y el tipo de espectáculo.