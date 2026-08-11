David Bisbal vivió momentos de tensión durante el terremoto en Colombia

David Bisbal se encontraba en Colombia cuando un fuerte terremoto sorprendió al país durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026. El cantante español vivió momentos de tensión durante el movimiento telúrico y una grabación de lo ocurrido comenzó a circular en redes sociales.

Diversos medios nacionales e internacionales difundieron un video en el que se observa al intérprete durante el sismo. En las imágenes, Bisbal reacciona ante el movimiento y expresa su preocupación mientras la tierra continúa moviéndose.

El cantante se encontraba en Bogotá, cuando ocurrió el movimiento telúrico y aunque en el video no se ve él, se escucha su voz “Por favor, virgencita”, mientras continuaba el movimiento.

Posteriormente, el cantante publicó un video donde reconoció haber despertado con ese temblor tan fuerte en Bogotá y que vivió un momento de pánico.

“Afortunadamente no pasó a mayores en Bogotá, pero ya vi la magnitud del desastre natural en otras provincias de Colombia”.

El artista manifestó su solidaridad con las personas afectadas.

“Estamos con el corazón en un puño, pronto veremos las formas de ayuda”.

David Bisbal tiene programado un concierto en Bogotá para el 21 de octubre de 2026, como parte del Tour Eternos 2026 en el Movistar Arena de la capital colombiana.

La agenda oficial de Bisbal contempla además conciertos en diferentes ciudades de Latinoamérica durante octubre y noviembre. Después de su presentación en Bogotá, el cantante continuará con fechas en Santo Domingo, Puerto Rico y México.