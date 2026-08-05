De acción, animadas, drama y más, los filmes que llegarán al cine durante agosto

Agosto llega con varios estrenos para el cine, de acción, drama, live-action, terror, romance, animadas y comedia, son algunas de las opciones que llegarán a lo largo de este mes, algunas de ellas esperadas por el público, pero todas con el mismo objetivo, conquistar la taquilla.
Por ello, aquí se presenta un listado de los filmes programados en los cines de la localidad, con las fechas de su estreno.
La muerte de Robin Hood (6 agosto)
Robin Hood (Hugh Jackman) intenta lidiar con sus demonios tras una larga vida de crímenes y asesinatos. Cuando resulta herido de gravedad en una sangrienta batalla, es enviado a un misterioso lugar para curar sus heridas. Allí conocerá a una mujer que le ofrecerá una última oportunidad de redención.
El Día D: Bajo presión (6 agosto)
En las tensas 72 horas previas al día D, el general Dwight D. Eisenhower y el capitán James Stagg (Brendan Fraser) enfrentan una decisión imposible: lanzar la invasión anfibia más peligrosa de la historia o arriesgarse a perder la guerra por completo.
Tu corazón será destrozado (6 agosto)
Una nueva estudiante hace un trato arriesgado con el bully más temido: él fingirá ser su novio a cambio de protección si ella obedece sus órdenes. Cuando su relación falsa se vuelve real, fuerzas externas amenazan con separarlos.
Paw Patrol: La Dino Película (12 agosto)
La Patrulla Canina naufraga en una isla con dinosaurios donde conocen a Rex, un cachorro experto. Cuando Humdinger causa una erupción volcánica, deberán realizar rescates épicos para salvar la isla.
Código: Venganza (20 agosto)
Cuando un poderoso multimillonario es asesinado frente a él, Cole Reed (Jason Statham), ex Fuerzas Especiales, es incriminado y convertido en el hombre más buscado del mundo.
Perseguido por mercenarios, agencias internacionales y enemigos ocultos, Reed deberá abrirse paso entre una red de conspiraciones, traiciones y corrupción para descubrir la verdad. Pero mientras más se acerca al responsable, más personal se vuelve la misión. Ahora, no solo lucha por limpiar su nombre... lucha por sobrevivir y cobrar venganza.
La Noche Del Demonio: Están Entre Nosotros (20 agosto)
La franquicia de terror regresa a sus raíces sobrenaturales. Un nuevo protagonista enfrenta apariciones misteriosas que van mucho más allá de los fenómenos clásicos de fantasmas. El mal encuentra nuevas formas de entrar a la realidad.
Coyote vs. ACME (27 agosto)
Después de que todos los productos fabricados por la Corporación ACME le hayan resultado contraproducentes a Wile E. Coyote en su búsqueda del Correcaminos, éste se cansa y toma la decisión de demandar a ACME.
Para llevar a cabo su plan, el Coyote solicita la ayuda de un abogado humano llamado Kevin Avery, un hombre de vallas publicitarias en decadencia, por lo que éste decide representar al Coyote en su demanda contra ACME como una oportunidad para lograr algo finalmente.
Sólo por una noche (27 agosto)
Dos neoyorkinos buscan el amor en la única noche del año en que el sexo es legal. El reparto lo conforman Mónica Barbaro, Callum Turner y Maya Hawke.
Harry Potter: Y la Piedra Filosofal (27 agosto)
Tras el 25 aniversario de su lanzamiento, Harry Potter y la Piedra Filosofal regresan a la pantalla grande. El día en que cumple once años, Harry Potter se entera de que es hijo de dos destacados hechiceros, de los que ha heredado poderes mágicos. En la escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, donde se educa con otros niños que también tienen poderes especiales, aprenderá todo lo necesario para ser mago.