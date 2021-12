De Angélica María a Merle Uribe, las mujeres con las que se le relacionó sentimentalmente a Vicente Fernández

Sobre su amorío, Uribe llegó a comentar que siempre tuvo claro que Fernández no terminaría su matrimonio bajo ninguna circunstancia. Además, reveló que durante el tiempo que acompañó al cantante en sus giras, notó que llegaba a ser “codo” con ella , además de que nunca fue detallista.

“Siempre supe que no dejaría a su esposa, él lo decía, siempre lo dejó claro. [...] Cuando ‘destapamos’ nuestra relación, mi mamá se enojó mucho conmigo. ¡Hasta me dejó de hablar!”, comentó Uribe hace algunos años.

Sin embargo, posiblemente la polémica más grande que vivió el intérprete de Acá entre nos debido a sus supuestas relaciones extramaritales fue resultado de su “romance” con Patricia Rivera, una de las figuras más conocidas del cine mexicano en los años 80 que compartió la pantalla con el “Charro de Huentitán” en la película Arracadas. La historia entre ambos fue importante debido a que supuestamente el cantante era padre de Rodrigo Fernández, situación que años después fue desmentida.

La historia entre Rodrigo y Vicente Fernández causó revuelo, pues trascendieron algunos reportes que indicaban que el primero “estafó” al segundo y lo demandó por 5 millones de dólares, a lo que el máximo exponente de la música regional mexicana respondió ofreciéndole 4 millones de dólares después de enterarse de que no era su hijo.

Así pues, una de las incógnitas más importantes de la vida de Vicente Fernandez fue determinar el número real de hijas y hijos que tuvo; oficialmente, dentro de su matrimonio con “Cuquita”, Chente tuvo 3 hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, además de adoptar a su sobrina Alejandra. Sin embargo, además del caso de Rodrigo Fernández, también se ha reportado sobre la existencia de Ana Cecilia Aréchiga, quien había sido producto de una relación del cantante anterior a su fama.

No obstante, de acuerdo con Ana Cecilia, don Vicente no la reconoció como su hija, situación ante la que ella esperaba que éste recapacitara para dejarle convivir con su familia. Cabe señalar que no existen reportes concretos sobre si esto sucedió.