$!“De cenizas y trenzas”: Un diálogo escénico entre las Adelitas y la realidad del norte de México

MAZATLÁN._ El próximo 15 de junio a las 18:00 horas, el teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se convertirá en escenario del estreno de De Cenizas y trenzas. Esta pieza unipersonal escrita, dirigida, producida y protagonizada por la mazatleca Valeria Humbert, propone un diálogo profundo entre la figura de las Adelitas y las realidades bélicas que actualmente marcan al norte de México. La obra nació tras cinco años de investigación de las Adelitas y lo que sucedió con ellas después de la revolución. El proceso creativo de Valeria Humbert transformó esa curiosidad en una reflexión íntima sobre la pérdida, la memoria y la espera.

(Foto: Ximena Gutiérrez) ( )

El título De Cenizas y trenzas reúne dos imágenes fundamentales para la puesta en escena; las cenizas hablan de la pérdida, la memoria y la violencia, mientras que las trenzas hablan de la herencia, la identidad y las mujeres. “Esta imagen de bailar en las cenizas a pesar del dolor, la obra en sí tiene mucho esa carga”, compartió Humbert. Con esta obra, Valeria busca reivindicar la ternura como una forma de resistencia política y humana, en un contexto donde endurecerse parece la única opción de supervivencia.

Valeria Humbert: talento mazatleco

Valeria es egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral y cuenta con formación previa de arte teatral del Centro Municipal de Artes de Mazatlán (CMA). Tras desarrollar su carrera en la Ciudad de México, en 2024 regresó a su natal Mazatlán con el objetivo de descentralizar el arte. Este proyecto es resultado de un estímulo obtenido a través del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Sinaloa 2025. Humbert describe su trabajo en el teatro como un espacio donde conviven la dramaturgia, la música, la imagen, la memoria y el ritual.

(Foto: Ximena Gutiérrez) ( )

Para Valeria, De Cenizas y trenzas fue una especie de catarsis, un lugar en donde colocar sus sueños y sentimientos tras pasar por el duelo de personas muy importantes en su vida. Aborda temas como el territorio, la maternidad interrumpida, la desaparición y la resiliencia. Se aleja del teatro musical y se atreve a proponer otro tipo de espectáculo, tomando elementos del teatro de carpa y cabaret. Es así que la obra incorpora corridos revolucionarios, trabajo corporal, objetos escénicos y gastronomía. El equipo que acompaña a Humbert incluye a Wesly Miroslava en coreografía, Hiram Salomón en iluminación y Kaleb Oseguera en el acompañamiento artístico y música.

(Foto: Los tiernos films) ( )

Con alrededor de 45 minutos de duración, la puesta en escena cuestiona la realidad sinaloense actual y las expresiones de arte que nacen de la violencia reinante, desde una perspectiva diferente. La invitación a asistir está abierta a toda la comunidad mazatleca. Si bien la obra es de entrada libre, se recomienda llegar temprano para alcanzar un buen lugar. Para Valeria Humbert, presentar esta obra en Mazatlán es fundamental, pues busca compartir con su comunidad las preguntas que atraviesan el territorio y unirse a la reflexión sobre la realidad actual a través del arte. “Quiero invitar a todos y todas las personas mazatlecas a que vayan a ver De Cenizas y trenzas. Es una obra escrita, dirigida, producida y actuada por mí, y para mí sería un honor que fueran parte de este sueño”, expresó Humbert.

Lugar y horario