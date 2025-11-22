De Culiacán, el primer latino en liderar colección oficial de ‘Stranger Things’ para Netflix

Anthony José Carlos Rivera Figueroa, diseñador de moda originario de Culiacán, se convirtió en el primer latino en colaborar con Netflix para una colección oficial inspirada en la exitosa serie Stranger Things.

El creador señaló que esta línea de artículos no es solo un proyecto más en su trayectoria, sino la primera colección oficial que la plataforma realiza con un diseñador latino a nivel mundial para una producción tan emblemática como Stranger Things.

“Este proyecto llegó hace un año a la marca, fue un proyecto que era muy difícil de hacer justamente porque es una plataforma muy grande y es una serie que es la más importante de la plataforma”, dijo Rivera.

Rivera, quien opera su marca de manera individual, aunque cuenta con un equipo de maquilas y proveedores fue el único responsable del diseño, la idea creativa, y la definición del público.

También compartió que la colección salió a la venta en Ciudad de México entre el 8 y 10 de noviembre y que actualmente, está llegando a todas las tiendas Liverpool de México que es la cadena que adquirió la colección.

De igual manera explicó que su marca tiene una parte oscura y misteriosa, así que los materiales que utiliza son piezas con mucha fuerza, que a veces se sienten un poco punk, pero que son muy libres.

Proyecto que fluyó sin limitaciones, y el producto final fue del agrado de Netflix y Blackstorm que es el equipo colaborador.

“Fue bastante fluido, nunca me sentí limitado y el producto final creo que se nota y al equipo de Netflix y Blackstorm que son con quienes también colaboré les encantó”, recalcó.

El objetivo de la propuesta que presentó a Netflix fue abarcar al público joven y que la ropa no estuviera diseñada para un género en específico, también compartió que, aunque la colección incorpora muchas referencias ochenteras se buscó actualizarla para que la gente pudiera llevarla fácilmente a la calle.

La colección es bastante completa e incluye una variedad de artículos, como shorts, camisetas, sudaderas, jerseys, camisas y pantalones. El diseñador compartió que el proyecto se trata de una colección limitada y estará disponible solo por un corto tiempo para los ciudadanos y que tienen hasta finales de enero para conseguir sus piezas favoritas.

“Está solo tres meses, la serie sale el día 29 de noviembre y para ese entonces ya tienen que haber estado en todas las tiendas y ustedes tienen hasta finales de enero para conseguirlas”, señaló.