De la actuación al canto, Robert Pattinson podría lanzar su disco debut

Este movimiento en la industria musical es un indicio casi de confirmación de que Pattinson, quien ya es un productor y actor consolidado, podría estar listo para lanzar su disco debut.

El actor británico, que ha demostrado su talento musical en bandas sonoras anteriores, acabaría de dar el paso más firme hacia su carrera como músico al registrar oficialmente siete nuevas canciones en la American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP).

Robert Pattinson se estaría preparando para un cambio de escenario radical: de las cámaras de cine a los micrófonos.

El registro en la ASCAP lista al actor como intérprete y compositor en todos los temas, junto a su colaborador de cabecera, Marcus Foster, detalla milenio.com

Entre los títulos registrados se encuentran, Bent Out That Midnight Day, Best Friend, Fascinate, Fell Off, Green Light, Waiting on Me y Witness (You See Me).

Basándose en composiciones anteriores como Never Think y Let Me Sign –canciones que tienden al folk melancólico y el rock indie– y su conocida colaboración como guitarrista con la banda avant-garde Death Grips.

El álbum se podría perfilar como un proyecto introspectivo, alejado del pop comercial y en línea con su faceta de cine de autor. Si Robert Pattinson confirma el lanzamiento de un álbum, se convertiría en el primer actor en interpretar a Batman en lanzar un disco en casi sesenta años.

El último actor en el papel que se aventuró en la música fue Adam West (el Batman original de la serie de 1960), quien lanzó un sencillo llamado Miranda en 1966. Este dato subraya el carácter inusual y anticipado del proyecto, especialmente dado el alto perfil de Pattinson como superhéroe.

Aunque el público lo conoce principalmente por su carrera actoral, Pattinson siempre ha mantenido su música cerca, a menudo insistiendo en que le resultaba difícil grabar bajo la presión de la fama.

“Mi música es solo para mí. Me da miedo pensar en lanzarla al público, donde será juzgada. Si me dedicara a ello profesionalmente, no sabría cómo hacerlo,” comentó Pattinson en el pasado, destacando la naturaleza personal y reservada de sus composiciones.

Con el registro de estas siete canciones, parece haber superado ese miedo, y la industria anticipa un álbum que refleje la intensidad y el misterio que caracterizan a sus personajes en pantalla.