‘De la tierra al cielo’, el nuevo tema que lanza Raúl Hernández Jr.

Hay canciones que llegan a decir lo que uno ya sentía pero no sabía cómo nombrar. De la tierra al cielo es esa canción. Raúl Hernández Jr. lanza hoy este nuevo sencillo bajo Warner México, y lo hace con la convicción de alguien que encontró en el amor un territorio sin fronteras: uno que no entiende de horarios, no firma contratos y no acepta ser silenciado. El tema parte de una verdad simple y demoledora: que cuando el amor es real, guardarlo se vuelve imposible. La letra traza el arco de un sentimiento que desborda, que se niega a vivir en la sombra, que termina por reclamar el espacio que merece ante el mundo entero. No es alarde. Es entrega total. Es la clase de amor que ya no puede contenerse aunque quisiera.

Producida por Raúl Hernández y Abel Fuentes, la canción fue grabada en Victoria Records y mezclada por Marko Zavala. El resultado es un norteño que respira con amplitud, construido sobre acordeón y bajo quinto tocados por el propio Raúl Hernández y la masterización de Jaime Cavazos. Todo en el arreglo sirve a la declaración: nada sobra, nada se contiene. La autoría pertenece a Evangelina Perez Mascarro, quien entrega una letra que cualquiera que haya amado sin poder callarlo reconocerá de inmediato. De la tierra al cielo llega como la confirmación de que Raúl Hernández Jr. está construyendo un catálogo con carácter propio. Después de El cariño de mi madre y En la habitación, este tercer sencillo demuestra que su universo no tiene una sola temperatura: puede hablar de lo sagrado, de lo roto y de lo que se ama a gritos, todo con la misma autenticidad. Esa versatilidad no es cálculo. Es quién es.