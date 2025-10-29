$!De Shrek y Burro, los disfraces de Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy para este Halloween

Eduin Caz y su esposa, Daisy Anahy, demostraron una vez más por qué son una de las parejas favoritas del regional mexicano tras su crisis matrimonial al sorprender con un disfraz épico inspirado en Shrek y Burro durante la celebración de Halloween 2025.

La pareja causó sensación en redes sociales y rápidamente se convirtió en tendencia por su originalidad y sentido del humor. Los fans de Grupo Firme no tardaron en llenar las redes de comentarios al ver el divertido video en el que ambos aparecen completamente caracterizados.

Eduin Caz se disfrazó del ogro verde más famoso del cine, mientras que Daisy Anahy optó por representar al carismático Burro, el inseparable amigo del protagonista.