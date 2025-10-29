$!De Shrek y Burro, los disfraces de Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy para este Halloween

Eduin Caz y su esposa, Daisy Anahy, demostraron una vez más por qué son una de las parejas favoritas del regional mexicano tras su crisis matrimonial al sorprender con un disfraz épico inspirado en Shrek y Burro durante la celebración de Halloween 2025.
La pareja causó sensación en redes sociales y rápidamente se convirtió en tendencia por su originalidad y sentido del humor. Los fans de Grupo Firme no tardaron en llenar las redes de comentarios al ver el divertido video en el que ambos aparecen completamente caracterizados.
Eduin Caz se disfrazó del ogro verde más famoso del cine, mientras que Daisy Anahy optó por representar al carismático Burro, el inseparable amigo del protagonista.
En las imágenes, ambos aparecen riendo y posando juntos, mientras disfrutan de la fiesta de disfraces. “Tus ocurrentes favoritos”, escribieron en la descripción de la publicación, dejando claro que su intención era divertirse y compartir el momento con sus seguidores.
El disfraz de la pareja no solo destacó por lo bien logrado, sino también por el toque de complicidad entre ellos, que encantó a los fans, señala milenio.com
En los comentarios, los usuarios elogiaron su creatividad y el hecho de que eligieran personajes tan entrañables de una saga amada por millones alrededor del mundo.
“Eres una combinación de la máscara, big mama y un toque de shrek”; “Se hubieran disfrazado”, “Se puso rara la película de Shrek o Shrek de Temu”; “Eduin siempre con sus payasadas”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.