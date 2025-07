De Supergirl a Linterna Verde: las próximas series y películas del Universo DC tras ‘Superman’

La heroína será interpretada por Milly Alcock (House of the Dragon) y será una versión más oscura y compleja. La película será dirigida por Craig Gillespie (Cruella) con un guion de la dramaturga Ana Nogueira.

Chris Mundy (Ozark, True Detective), Damon Lindelof (The Leftovers, Watchmen) y Tom King (escritor de cómics como Supergirl: Woman of Tomorrow) serán los creadores de la serie.

El personaje principal será interpretado por Tom Rhys Harries (The Gentelmen). El visionario del terror Mike Flanagan (La maldición de Hill House) servirá como guionista, y James Watkins (No hables con extraños) será el director.

Sin embargo, James Gunn admite (retomado por IGN) que del Capítulo “Gods and Monsters” este proyecto ha sido el proyecto más difícil de desarrollar “tanto por los cambios en la historia general, como por lograr adaptarla en un mundo con The Boys y con todas las cosas en las que The Authority influyó y que surgieron después”.

The Brave and the Bold

En desarrollo. Claro que el nuevo Universo DC tendrá a su propio Batman, pero a diferencia de las interpretaciones anteriores que hemos visto, será más grande e introducirá a la Batifamilia.

La película presentaría a Batman con su hijo, Damien Wayne, como Robin y “que es un pequeño hijo de puta”, afirmó Gunn (y quienes han leído los cómics, no lo podrán negar).

Damian es el hijo biológico de Bruce Wayne, pero nuestro excéntrico millonario no sabía de su existencia hasta que este intentó matarlo. “Es una extraña historia de padre e hijo basada en la historia de Grant Morrison”, añadió Gunn.

Andy Muschietti, quien hizo The Flash y las dos películas de It, dirigirá esta película.

Booster Gold

En desarrollo. Otra serie que se está cocinando, pero de la que el guion todavía ni está completado.

Técnicamente este personaje es un perdedor del futuro que usa tecnología futurista para viajar a nuestro presente. Su objetivo es convertirse en un héroe aprovechándose de sus conocimientos de eventos futuros y tecnología única.

Swamp Thing

En desarrollo. El Universo DC quiere meter toques de terror y este personaje es una gran forma de hacerlo, pues es un monstruo del pantano que lucha por proteger su hogar.

James Mangold (Logan e Indiana Jones 5) está amarrado al proyecto como director. Sin embargo, al parecer esta película no se ha movido mucho, pues el año pasado estrenó A Complete Unknown, inspirada en la vida de Bob Dylan.

¿Y The Batman Parte II?

La franquicia dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson seguirá existiendo, pero NO forma parte oficial del Universo DC.

Lo mismo pasa para su serie spin off El Pingüino y otros proyectos y secuelas que surjan en el futuro. Sin embargo, sí son prioridad para DC y Warner Bros.

Por esa misma razón, Robert Pattison NO será el Batman del DCU. Gunn buscará a alguien más para la película The Brave and the Bold, pues suceden en “universos” diferentes.

Luego de muchos rumores, el guion de la secuela al fin quedó terminado y se espera que la película se estrene en cines el 1 de octubre de 2027.