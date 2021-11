$!Dean Stockwell fallece a los 85 años

El actor Dean Stockwell, mejor conocido por su papel en la serie de ciencia ficción de culto Viajeros en el Tiempo (Quantum Leap), falleció por causas naturales en su hogar, a la edad de 85 años, según informes de su mánager mediante un comunicado.

Stockwell inició su carrera en Broadway cuando tenía solo siete años. De niño apareció en cintas como Anchors Away, Kim, Gentleman’s Agreement y The Boy With the Green Hair.

Tiempo después, regresó a Broadway como protagonista de Compulsión. Repitió su papel en la versión cinematográfica de 1959, con el cual obtuvo el primero de dos premios al Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes.

Años después, Dean obtuvo su licencia de bienes raíces y consideró dejar la actuación, hasta que regresó para la película París, Texas, en 1984. Más tarde protagonizó Terciopelo Azul y Duna, ambas de David Lynch; The Rainmaker, de Francis Ford Coppola, y The Player, de Robert Altman.