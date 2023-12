Por medio de un comunicado cedido al medio 7 Jours, la cantante Claudette Dion ha anunciado que su hermana, la cantante Céline Dion, se encuentra en un momento crítico de salud, ya que ha perdido el control parcial de sus músculos, causando que no pueda llevar a cabo sus actividades con normalidad.

La primera vez que la cantante habló sobre su caso de Síndrome de la Persona Rígida fue a través de una publicación en Instagram en diciembre de 2022, oportunidad que aprovechó para comunicar la cancelación de su gira Courage World Tour que tendría fechas extendidas hasta 2024, detalló vanguardia.com

“Es verdad que el sueño de ambas y el suyo es que regrese al escenario. ¿A qué costo? No lo sé”, declaró Claudette para la prensa.

Asimismo, expresó su preocupación por su hermana, ya que la enfermedad podría agravarse en cualquier momento, además de que, hasta la fecha, no existe una razón concreta por el cual esta afección se pueda identificar, así como una cura.

“Las cuerdas vocales son músculos, y el corazón es también un músculo. Eso es lo que me duele. Como es un caso en un millón, los científicos no han investigado mucho porque no ha afectado a tanta gente”, declaró.

La última aparición pública de Céline hasta la fecha fue hace aproximadamente un mes, en un partido de hockey del equipo Montreal Canadiens. Los fanáticos de la cantante han compartido sus buenos deseos a través de la fundación Maman Dion.