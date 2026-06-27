Debuta Abril Vega en el regional mexicano, con el tema ‘La Ladrona’

A 15 años de la muerte de Sergio Vega, una nueva voz surge desde el mismo apellido que marcó una época en la música regional mexicana: Abril Vega, hija del recordado intérprete sonorense, inició oficialmente su carrera artística con el lanzamiento de dos sencillos.
La joven de 16 años eligió una fecha cargada de simbolismo para presentar este proyecto, que representa tanto el comienzo de su propio camino musical como un homenaje a la memoria de su padre.
Originaria de Ciudad Obregón, Abril Vega asegura que la música no fue una ocurrencia pasajera, sino un sueño que la acompaña desde la infancia.
Con el respaldo de su familia y de personas cercanas a la trayectoria de Sergio Vega, la joven comenzó a preparar su debut profesional en la música regional mexicana, señala elimparcial.com
Siempre ha sido un sueño para mí, desde que estaba muy pequeña, cantar profesionalmente, que la gente me escuche y expresar lo que voy sintiendo conforme voy cantando”, comparte.
Aunque creció rodeada de músicos y artistas, el paso hacia una carrera profesional llegó cuando decidió expresar abiertamente su deseo de dedicarse al canto.
Fue entonces cuando Meyer Macías, ex representante de su padre y a quien considera parte de su familia, la puso en contacto con el productor, compositor y arreglista Aarón Amaya.
Amaya no sólo asumió la producción musical de su debut, sino que escribió especialmente para ella la canción inédita “Soy la ladrona”, uno de los dos temas con los que Abril se presenta oficialmente ante el público.
La pieza fue concebida como una respuesta a La ladrona, uno de los temas más emblemáticos de Sergio Vega, pero adaptada para narrar el vínculo entre un padre y una hija.
“Soy la ladrona” terminó convirtiéndose en el mayor reto interpretativo de Abril Vega por la carga emocional que representa. Siendo sincera, me costó grabarla porque me ganaba el sentimiento”, recuerda.
Durante la filmación del videoclip, realizado parcialmente frente a la tumba del cantante, las emociones volvieron a imponerse.
Abril no conserva recuerdos directos de su padre, pues tenía apenas seis meses de nacida cuando Sergio Vega falleció. Sin embargo, asegura que ha logrado conocerlo a través de quienes trabajaron con él y de su música.
“Es muy bonito crecer y escuchar las historias que tienen de él, crecer escuchando sus anécdotas, sus ocurrencias. Es muy bonito también ver cómo la gente lo ve, lo toma en cuenta, lo sigue escuchando. Es algo que me llena de orgullo y me pone muy feliz”.
Consciente de la responsabilidad que implica llevar el apellido Vega dentro del regional mexicano, Abril reconoce que existe una carga inevitable, pero afirma que ha aprendido a enfrentarla con el respaldo de su madre y su hermano.
“Siempre mi mamá ha dicho que todos los días son una nueva oportunidad de aprender”, expresa.
Aunque ya ha pisado algunos escenarios, la joven sabe que el verdadero examen apenas comienza y que su principal reto será conectar con el público.
“No puedes tener una carrera sin que a la gente le guste lo que haces. Lo que busco es que disfruten escuchar mi música”, afirma.
Mientras continúa preparándose vocalmente junto a Aarón Amaya, Abril también cursa la preparatoria y proyecta su futuro académico.
Su intención es estudiar la licenciatura en Comunicación, convencida de que la formación profesional puede complementar su desarrollo artístico.
De manera paralela, ya trabaja en nuevos sencillos, entre ellos covers y canciones inéditas que serán lanzadas gradualmente en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube.
El lanzamiento de sus primeros sencillos no busca revivir la carrera de Sergio Vega ni convertir a Abril en una réplica de “El Shaka”.
Su propuesta parte del respeto por una herencia musical profundamente ligada al regional mexicano, pero también de la necesidad de construir una historia propia.
Yo creo que hubiera sido muy estricto conmigo... pero también estaría muy orgulloso de mí”, expresa, sobre la reacción que cree que habría tenido su padre al verla iniciar su carrera musical.
La identidad musical de Abril comienza a definirse por una mezcla de tradición y nuevas influencias. Entre sus favoritos se encuentran Edén Muñoz, Carín León, Yuridia, Julión Álvarez, Luis Miguel, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, Cristian Castro, Aitana, Danna Paola, Sebastián Yatra y Reik.