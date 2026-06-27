Debuta Abril Vega en el regional mexicano, con el tema ‘La Ladrona’

A 15 años de la muerte de Sergio Vega, una nueva voz surge desde el mismo apellido que marcó una época en la música regional mexicana: Abril Vega, hija del recordado intérprete sonorense, inició oficialmente su carrera artística con el lanzamiento de dos sencillos. La joven de 16 años eligió una fecha cargada de simbolismo para presentar este proyecto, que representa tanto el comienzo de su propio camino musical como un homenaje a la memoria de su padre. Originaria de Ciudad Obregón, Abril Vega asegura que la música no fue una ocurrencia pasajera, sino un sueño que la acompaña desde la infancia.

Con el respaldo de su familia y de personas cercanas a la trayectoria de Sergio Vega, la joven comenzó a preparar su debut profesional en la música regional mexicana, señala elimparcial.com Siempre ha sido un sueño para mí, desde que estaba muy pequeña, cantar profesionalmente, que la gente me escuche y expresar lo que voy sintiendo conforme voy cantando”, comparte. Aunque creció rodeada de músicos y artistas, el paso hacia una carrera profesional llegó cuando decidió expresar abiertamente su deseo de dedicarse al canto. Fue entonces cuando Meyer Macías, ex representante de su padre y a quien considera parte de su familia, la puso en contacto con el productor, compositor y arreglista Aarón Amaya.