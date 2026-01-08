Debuta Ana de la Reguera como directora con ‘Un hombre por semana’

Los divorcios son comunes hoy en día, pero todavía hay estigmas sobre las mujeres que buscan retomar su vida amorosa tras una ruptura; de eso trata Un hombre por semana, la comedia romántica protagonizada y codirigida por Ana de la Reguera que ha llegado a los cines mexicanos este 8 de enero. “La pareja ideal es casi imposible de encontrar, porque puede que una persona conecte contigo en ese momento, pero a lo mejor tu pareja ideal actual no va a ser la de hace 10 años o la de dentro de 10 años y por eso a veces se termina una relación”, opinó la actriz. La cinta aborda el uso de una red social para encontrar pareja sin tildar a la app de buena o mala; es un fenómeno social que forma parte de lo complicado que puede llegar a ser encontrar pareja en la actualidad, sobre todo cuando tienes más de 40 años de edad.

“Yo utilizo las apps de citas, por eso me conecté mucho con la película, porque es una herramienta que utilizo y quiero que no nos dé pena hablar de eso, al contrario, si usamos apps para todo, aviones, boletos ¿Por qué no también para conocer a alguien? Claro que tiene sus pros y sus contras”, expuso su motivación. “Es sobre el hecho de estar abierto a querer conocer a alguien del modo que sea, en una app, en una cita a ciegas o estar con los ojos abiertos en la vida, porque a veces estamos ensimismados”, agregó la actriz de 48 años de edad.

El filme se estrenó este 8 de enero.