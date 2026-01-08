Debuta Ana de la Reguera como directora con ‘Un hombre por semana’

Los divorcios son comunes hoy en día, pero todavía hay estigmas sobre las mujeres que buscan retomar su vida amorosa tras una ruptura; de eso trata Un hombre por semana, la comedia romántica protagonizada y codirigida por Ana de la Reguera que ha llegado a los cines mexicanos este 8 de enero.
“La pareja ideal es casi imposible de encontrar, porque puede que una persona conecte contigo en ese momento, pero a lo mejor tu pareja ideal actual no va a ser la de hace 10 años o la de dentro de 10 años y por eso a veces se termina una relación”, opinó la actriz.
La cinta aborda el uso de una red social para encontrar pareja sin tildar a la app de buena o mala; es un fenómeno social que forma parte de lo complicado que puede llegar a ser encontrar pareja en la actualidad, sobre todo cuando tienes más de 40 años de edad.
“Yo utilizo las apps de citas, por eso me conecté mucho con la película, porque es una herramienta que utilizo y quiero que no nos dé pena hablar de eso, al contrario, si usamos apps para todo, aviones, boletos ¿Por qué no también para conocer a alguien? Claro que tiene sus pros y sus contras”, expuso su motivación.
“Es sobre el hecho de estar abierto a querer conocer a alguien del modo que sea, en una app, en una cita a ciegas o estar con los ojos abiertos en la vida, porque a veces estamos ensimismados”, agregó la actriz de 48 años de edad.
Ana interpreta a Mónica, una madre divorciada que decide reinventarse a la par que comienza a salir con distintos hombres interpretados por Martín Altomaro, José María de Tavira, El Capi Pérez, entre otros miembros del extenso reparto.
Además, la icónica cantante de despecho Amanda Miguel funge como narradora en la cinta, señala milenio.com
Marco Polo Constandse y la propia Ana de la Reguera comparten la silla de dirección de Un hombre por semana, la actriz recuerda el momento en el que leyó el guion escrito por Adriana Pelusi e Itzel Lara como verse retratada así misma y a sus experiencias en la búsqueda del amor. “Cuando la leí sentí que era yo, porque a mí me pasan estas cosas”.
“Me ofrecieron la película como actriz, pero ya hablando con Marco Polo —el productor— me dijo que quería dirigir la cinta, aunque también le gustaría que la dirigiera una mujer y como ya estábamos apretados en fechas le propuse que la codirigiéramos entre nosotros porque es importante la visión de la mujer en esta historia”, narró Ana quien también es productora asociada en el proyecto.
Ambos cineastas bromearon sobre la “dictadura de Ana en la dirección” para después corregir afirmando que ambas opiniones fueron tomadas en cuenta durante la producción, pero hubo momentos en los que no podían permitirse deliberar de forma extensa las decisiones.
“Tuvimos que ser muy organizados al ser dos voces, porque teníamos que tener todo muy claro y planchado para cuando llegamos al set. Buscamos ser cautelosos para no confundir a los actores, a los fotógrafos, directores de arte y demás miembros del equipo”, comentó Ana.
La actriz, recordada por su participación en Nacho Libre, entre varias películas de Hollywood, se refirió a la edición de la nueva cinta como un espacio donde ambos directores podían permitirse comparar sus puntos de vista sobre el material filmado.