Debuta Brianda Lizárraga como cantante del género urbano

La heredera del músico Sergio Lizárraga, Brianda Lizárraga se abre camino en la escena musical, este jueves vio consumado uno de sus más grandes sueños; comenzar de manera oficial su carrera como cantante profesional, y lo hizo al ritmo del pop latino.

La cantante de 25 años estrenó su primer sencillo titulado Shot de tequila, lo acompañó de un video musical que grabó en Guadalajara, donde se acompañó de un grupo de bailarinas y modelos, juntas simularon una gran fiesta de alberca, donde lucieron coloridos trajes de baño, pistola de agua, e inflables.

Este lanzamiento lo hizo de la mano de Room 28, que es un sello discográfico hermano de Lizos Music, pero que no está dedicado al regional mexicano, sino al género urbano y pop. A esta firma también pertenece la influencer y cantante Mont Pantoja, y también es dirigido por Sergio Lizárraga, papá de Brianda, y fundador de Banda MS.

“Estoy súper emocionada, y súper agradecida con ustedes por el apoyo que he recibido desde el lunes que les comencé a decir de la canción, hoy en la mañana me dijeron que lo de pre guardar la canción, antes del estreno, va demasiado bien, no nos esperábamos que fuera así por tan pocos días anunciándolo, estoy mas que agradecida con ustedes”, dijo Brianda Lizárraga, a través de sus historias de Instagram.

La joven intérprete no es un improvisada, pues durante toda su vida la música ha formado parte de su día a día; comenzó a cantar a los ocho años, pero el ejemplo de su papá y hermano, la han mantenido cerca de este mundo, y con un pie puesto para comenzar su propio andar musical.

“En pleno Siglo 21 creo que ya no existen los géneros. La música es música y la música es un arte. Hay que cantar lo que sientes y hacerlo con pasión; transmitir ese sentimiento a la gente, hacerla vibrar y sentir, esa es mi filosofía y ese es mi objetivo”, dijo Brianda acerca de su lanzamiento.

A los 16 años, Brianda hizo sus pininos profesionales como vocalista del grupo versátil Fussion, con el que amenizó fiestas de quinceaños, bodas y cumpleaños. Sin embargo, fue este 2021 que dio un nueva sorpresa, pues formó parte de la ceremonia de inauguración de la Serie del Caribe con cede en Mazatlán.

Con el Estadio Teodoro Mariscal lleno, Brianda salió a cantar el tema El color de tus ojos, un éxito de Banda MS, agrupó que dirige su papá, Sergio Lizárraga, esto terminó de ponerla ante los ojos del público porteño, pues venía arrastrando su popularidad de ser Reina de los Juegos Florales del Carnaval 2020, siendo una de las soberanas más ocasionadas de la historia.

Incluso, no solo fue el amor por el Carnaval lo que motivó a Brianda buscar una de las coronas, pues su intención siempre fue darse a conocer, ya que la cosquilla de ser artista siempre ha estado en su ser, y lo logró.

“Lo que viví fue impresionante, el cariño que me mostró Mazatlán fue algo que jamás esperé y lo guardaré en lo más profundo de mi corazón por siempre. Se cristalizó uno de mis sueños. Ser reina en el carnaval fue un honor y me dio la fuera y la visión para saber exactamente lo que quería hacer: cantar”, explicó.

Durante un par de meses, luego de que Brianda diera a conocer que se preparaba para entrar a la música, sus seguidores especularon que sería el regional mexicano en género que probaría suerte, esto ya que su familia está metida en este género, pues además de que su papá es líder de Banda MS, su hermano también lo es de la agrupación Plan de Escape, pero no fue así.