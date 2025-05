Debuta Carlos Santana en el género norteño junto Grupo Frontera

"Yo soy mexicano, por eso todo lo que hago es música mexicana. Mi padre me enseñó la música de Agustín Lara. El agua es agua: la mezcles con tamarindo o piña, sigue siendo agua. Yo soy mexicano, ese es mi espíritu", afirmó.

Carlos Santana lanzó el adelanto de Me retiro , su primera canción dentro del género norteño acompañada por Grupo Frontera. En este tema, el músico fusiona la melancolía característica del regional mexicano con el distintivo estilo de su guitarra.

"Grupo Frontera tiene alma, tiene propósito, y eso es lo que busco. Yo no toco con cualquiera", explicó Santana

La canción aparece en un momento significativo para Santana, pues a comienzos de 2024 sufrió una fractura en el dedo meñique de la mano izquierda, que requirió cirugía y lo obligó a cancelar parte de su residencia en Las Vegas.

”Por 30 segundos tuve miedo de no volver a tocar, pero con Dios no hay imposibles. Este dedito me da balance, equilibrio y confianza. Quedó muy bien”, dijo en referencia a la fractura.