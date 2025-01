Debuta Cazzu en los corridos tumbados con el tema ‘Dolce’

La letra de Dolce ha generado múltiples especulaciones entre los fans de Cazzu. Aunque la artista no menciona directamente a su ex pareja, Christian Nodal, la canción está llena de sutiles juegos de palabras y referencias que podrían aludir a su relación y su posterior ruptura.

“Te creí y yo no doy más de una oportunidad, ojalá te dure eso de aparentar. Mujeres bonitas, ninguna real como yo, que contigo estaba a morir y a matar. Dudo que una así te vuelvas a encontrar. Me voy, pero antes me voy a vengar, yo también sé bien cómo portarme mal y sé bien qué hacer para hacerte llorar. A ver si aprendes a valorar. Y voy a salir por la noche a ponerme ese vestido Dolce que ya sabes me queda tan bien, con еl mismo que te enamoré, y vas a salir a buscarmе y, te lo juro, no vas a encontrarme. Si esa vez te la pasaste bien, esta noche, papi, yo también”, canta la argentina.

Junto al lanzamiento la intérprete también envió un mensaje en redes sociales, dedicando este nuevo tema al público mexicano y expresando su agradecimiento, señala quien.com

“Con dedicatoria especial a mi gente de México que me hace sentir muy amada.” Este gesto ha sido muy bien recibido por sus seguidores en México, fortaleciendo aún más su conexión con el país.

La artista argentina lució un vestido Dolce & Gabbana rojo en la ceremonia Persona del Año en los Latin Grammy 2023. La trapera acaparó los reflectores por su espectacular figura solo dos meses después del nacimiento de Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal.