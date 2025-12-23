Debuta como actriz Nicki Nicole en la tercera temporada de ‘Envidiosa’

En esta tercera temporada, Vicky parece feliz, enamorada, con un nuevo título en arquitectura, pero con dificultades para encontrar trabajo. Así es como ella y Martina (Nicki) se conocen.

La serie de comedia romántica, una producción original de Netflix Argentina, narra los problemas de Vicky (Griselda Siciliani), una soltera de 39 años, caótica, envidiosa y autosaboteadora, que finalmente se da cuenta de que sus inseguridades la llevan de una crisis a otra y, por fin, a sesiones semanales de psicoterapia.

La cantante y rapera Nicki Nicole debutó como actriz en la tercera temporada de Envidiosa de Netflix, interpretando a la dulce (o tal vez no) Martina “Virtudes” Vázquez, una joven arquitecta con conexiones familiares.

“Para mí, cantar y actuar son dos mundos que parecen muy diferentes, pero en realidad son bastante similares, especialmente si eres apasionado por ello”, dice Nicki a Billboard sobre su incursión en la actuación.

“Antes de actuar por primera vez, tenía miedo de no hacerlo bien y también estaba un poco dudosa al dejarme llevar. Además de interpretar un personaje y un guión, se trata de disfrutarlo y dejarse llevar. Pero creo que tuve un equipo que hizo que fuera realmente, realmente fácil para mí y lo disfruté muchísimo. Así que, para mí, se complementan”, dijo.

Su personaje entra en escena como una joven dulce que solicita un trabajo al mismo tiempo que Vicky. Martina no es cualquier candidata: es la nieta de uno de los arquitectos más renombrados de la ciudad, lo que inmediatamente sube la apuesta en contra de Vicky, detalla billboard.com

A pesar de sus propias calificaciones y de su firme convicción de que merece el puesto, Vicky no puede evitar sentirse amenazada por el legado familiar de Martina y su energía juvenil.

Este encuentro despierta las inseguridades de Vicky y prepara el escenario para una rivalidad intensa, ya que teme que Martina pueda ganar fácilmente la oportunidad por la que ella ha trabajado tan duro. Más adelante, se estrechan lazos y Martina se convierte en asistente de Vicky.

Como una gran fan de Envidiosa, Nicki insinuó que posiblemente habrá “algo bueno” de Virtudes en las próximas temporadas, y ofreció un consejo para la terapeuta de Vicky: “Debería ser más estricta con ella”.