Debuta Cristy Nodal como cantante

Hay historias que el tiempo no borra; simplemente esperan el momento indicado para ser contadas. Para Cristy Nodal, ese momento llegó de la mano de una de sus grandes pasiones: la música.
En medio de una etapa marcada por cambios y nuevos comienzos, Cristy apuesta por su propia voz con Regalo de Luna, una canción que escribió hace varios años y que finalmente decidió compartir con el público.
El lanzamiento representa también retomar una faceta de su vida que había quedado en pausa y transformar en música un sentimiento profundamente personal.
Regalo de Luna es una canción que nace del amor más puro y de la necesidad de convertir en música un sentimiento que llevo profundamente en el corazón”, revela Cristy Nodal en exclusiva, señala yahoo.com
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Y el propio título ofrece una pista sobre la historia detrás del tema: ese regalo extraordinario capaz de iluminar, acompañar y cambiarlo todo. La letra habla de un amor puro e incondicional y llega, además, en una fecha especialmente significativa para la familia.
Cristy estrenó Regalo de Luna el 14 de septiembre, coincidiendo con el tercer cumpleaños de su nieta Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu. Una fecha que le da un significado todavía más especial a una canción cargada de sentimiento.
“Ay qué linda muñequita, Dios del cielo me mandó, mi presente, mi futuro, lo mejor que me ha pasado eres tú mi bella flor”, dice parte de la letra.
La música es una fiesta de violines y a ritmo de tango que hace aún más profunda y emotiva la canción. Al estreno de la misma se suma también el video musical en el que los juguetes de niños, las velas encendidas y un arlequín tocando el violín te conducen a una cortina blanca con una silueta detrás.
La imaginación indica que se trata de Cristy, quien ha preferido que la gran protagonista no sea otra que su voz y lo que cuenta con ella. La música se convierte en una fiesta de violines con aires de tango que acentúa la profundidad y la emoción de la canción.
El estreno llega acompañado de un video musical cargado de simbolismo, en el que juguetes infantiles, velas encendidas y un arlequín tocando el violín conducen hasta una cortina blanca tras la que aparece una misteriosa silueta.
Todo parece indicar que se trata de Cristy, quien esta vez ha preferido dejar que la verdadera protagonista sea su voz y la historia que cuenta a través de ella.
Durante años, Cristy vivió la música desde otro lugar: fue precisamente ella quien introdujo a su hijo Christian Nodal en este mundo, le enseñó a cantar y lo impulsó desde sus primeros pasos, incluso animándolo a grabar su primera canción.
Ahora los papeles cambian y es ella quien encuentra en la música una nueva manera de expresarse y comienza a escribir su propia historia como intérprete.
Durante años, Cristy acompañó de cerca el camino musical de su hijo, desde aquellos primeros pasos en los que ella misma lo acercó a la música hasta verlo consolidarse como uno de los grandes nombres del género regional mexicano.
Hoy, en medio de una etapa personal diferente y mientras la relación entre madre e hijo atraviesa un momento de distancia, es ella quien decide volver la mirada hacia sí misma y retomar un sueño que durante mucho tiempo permaneció en pausa.
“Regalo de Luna” marca así mucho más que el lanzamiento de una canción: es el comienzo de una nueva etapa en la que Cristy apuesta por su propia voz y por una historia artística que ahora le toca escribir a ella.