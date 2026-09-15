Debuta Cristy Nodal como cantante

Hay historias que el tiempo no borra; simplemente esperan el momento indicado para ser contadas. Para Cristy Nodal, ese momento llegó de la mano de una de sus grandes pasiones: la música. En medio de una etapa marcada por cambios y nuevos comienzos, Cristy apuesta por su propia voz con Regalo de Luna, una canción que escribió hace varios años y que finalmente decidió compartir con el público. El lanzamiento representa también retomar una faceta de su vida que había quedado en pausa y transformar en música un sentimiento profundamente personal. Regalo de Luna es una canción que nace del amor más puro y de la necesidad de convertir en música un sentimiento que llevo profundamente en el corazón”, revela Cristy Nodal en exclusiva, señala yahoo.com

Y el propio título ofrece una pista sobre la historia detrás del tema: ese regalo extraordinario capaz de iluminar, acompañar y cambiarlo todo. La letra habla de un amor puro e incondicional y llega, además, en una fecha especialmente significativa para la familia. Cristy estrenó Regalo de Luna el 14 de septiembre, coincidiendo con el tercer cumpleaños de su nieta Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu. Una fecha que le da un significado todavía más especial a una canción cargada de sentimiento. “Ay qué linda muñequita, Dios del cielo me mandó, mi presente, mi futuro, lo mejor que me ha pasado eres tú mi bella flor”, dice parte de la letra.