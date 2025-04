Debuta Eugenio Derbez en serie dramática

En una inesperada vuelta a su carrera, Eugenio Derbez protagonizará una serie dramática —aún sin título revelado— que promete mostrar una faceta nunca antes vista del artista que durante décadas ha sido sinónimo de comedia.

La serie, grabada fuera de México, no solo marca un cambio de género, sino también un reto emocional para el actor. “Salí completamente de mi zona de confort. Este personaje me llevó a lugares oscuros que no había explorado como actor. Me dejó meses en un estado de ánimo triste”, dijo en entrevista para quien.com

Fueron cuatro meses intensos de filmación, durante los cuales estuvo separado de su familia, que reside en Los Ángeles.