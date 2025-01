Debuta Henrry Cavill como papá junto a su pareja Natalie Viscuso

Cavill y Viscuso hicieron su relación oficial a través de un mensaje en la red social Instagram en abril de 2021, la pareja apareció en la alfombra roja durante el estreno de Enola Holmes 2 en 2022, ahí fueron captados juntos y demostrándose cariño públicamente.

De hecho, Cavill se ha vuelto muy popular en redes sociales debido a la comunicación que tiene con sus fans a los que les ha expresado ser el fanático de los videojuegos y del anime, además de interpretar personajes claves en la industria como en producciones como Enola Holmes, The Witcher, Argylle o su cameo en Deadpool & Wolverine como Cavillrine.

Natalie Viscuso es vicepresidenta de Vertigo Entertainment, una productora que ha trabajado en proyectos exitosos como The Lego Movie y Five Nights at Freddy’s, también ha sido parte del equipo de producción de Man of Steel, donde conoció a Cavill.