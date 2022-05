$!Debuta Ismael ‘Pipo’ Rodríguez como solista a ritmo de cumbia

“Con ese mismo nivel, siento la responsabilidad, la obligación de darle buena música al público, como el que estoy lanzando, con el deseo de que se vuelva del gusto de todo mi público, a quienes pido me favorezcan con su apoyo, tal y como lo hicieron cuando estaba con Los Ángeles Azules, una etapa para mí de mucho aprendizaje”, resaltó Rodríguez.

De esta manera obtuvo la experiencia que lo llevó a trabajar como la voz principal de Los Ángeles Azules, en los que tuvo la oportunidad de cantar al lado de grandes figuras de la música como Alex Syntek, Yuri, Pepe Aguilar, Gloria Trevi, Kinky, Natalia Lafourcade, Miguel Bosé, Fito Páez, Ha- Ash, Jay de la Cueva y Cañaveral.

En 2018 firmó un contrato con Rebeleon Entertainment Fonovisa con su proyecto como solista. Así, Ismael Rodríguez lanzó su álbum debut titulado Cumbia Sin Fin, del que se desprenden los sencillos La Rempujadera, Matador, Canalla y Cariñito corazón, este último en colaboración con Alejandra Guzmán.

Hoy, resaltó el cantante, el reto es mucho más grande en solitario, y mientras algunos pensaron que su carrera como solista ya estaba prácticamente hecha, no fue así, tuvo que empezar de cero, tocar puertas, pero al mismo tiempo esta nueva faceta le ha permitido estar más inmiscuido en todo el proceso de su música, realizando sus propios arreglos musicales, para plasmarlos en el estudio de grabación, y así obtener el resultado que espera en cada tema.

“Es difícil, pero no imposible, y yo paso a paso voy todos los días creando música, y gracias a Dios me he dado cuenta que al público le ha gustado mi propuesta musical, una cumbia tradicional, pero un poco renovada, agregando instrumentos que han escuchado en el rock, también fusionando la música hawaiana, con guitarras eléctricas, sin salirme de la cumbia”.

Respecto al tema Amada mía, su más reciente sencillo, detalló que es una composición de Edy Guerra, un tema romántico el cual habla de amor, de perdón, volviendo al origen de la cumbia romántica.

Dicho tema formará parte de su primer disco como solista el cual llevará por título Mi historia, el cual llevará temas inéditos, algunos covers, además de que promete algunas sorpresas de duetos, para un total de 11 temas, de las cuales la mitad son composiciones de Ismael, y las demás de otros compositores.

“Con este segundo disco me siento muy satisfecho, emocionado, contento, y agradecido con Dios, con la vida y con la gente que hasta la fecha cree en mí, en mi música, y solo les pido su apoyo en este nuevo viaje en solitario”, resaltó.

Sus redes sociales

Facebook: IsmaelRodriguez.voz

Instagram: @ismaelrodriguez.voz

Twitter: @ismaelR_voz