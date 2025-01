Debuta Iván RV en el Regional Mexicano con temas tumbados

Con una experiencia de más de 10 años dentro de la música, el joven cantante de 25 años, Iván Omar Rodríguez Valdez, conocido mejor en el gremio artístico como Iván RV, realizó hace un año su debut de manera profesional, dentro del Regional Mexicano.

“La música es algo que traigo desde pequeño, que yo recuerde siempre me ha gustado cantar, pero quien me inculcó la idea fue mi abuelo José María Valdez, él me enseñó a tocar la guitarra y me nació así el amor por la música y una inspiración también fue el cantante Ariel Camacho; deseo ser como él, es mi ejemplo a seguir artísticamente”, detalló Iván.

El joven oriundo de Culiacán compartió que, si bien el Regional Mexicano es su género favorito, se define como un intérprete versátil, pero con inclinación al género de los corridos tumbados para su propuesta musical.

“Mi proyecto como Iván RV es algo fresco, algo que no vas a escuchar en todos lados, si bien es música tumbada, como se le dice, lleva mi propio estilo, es diferente a lo que se está escuchando, con letras inspiradas en mis propias experiencias, buscando conectar con el público, sobre todo con el joven, a quienes va dirigida mi música”.