Debuta Jesse Huerta como solista con el tema ‘Interestelar’

Después de más de dos décadas construyendo una carrera junto a su hermana Joy, Jesse Huerta se prepara para mostrar otra faceta de su identidad musical. El compositor, musico y productor mexicano presentó Jesse and the supernovas, un proyecto individual con el que busca experimentar con sonidos distintos y desarrollar ideas que ha cultivado paralelamente a su trabajo en Jesse & Joy. La iniciativa llega acompañada de un acuerdo de distribución global con Virgin Records y de la creación de Nebulosa Records, sello desde el cual publicará su música. El primer álbum de esta etapa llevará por título Sombrero y tendrá como primer sencillo oficial Interestelar, cuyo lanzamiento está previsto para el 21 de octubre de 2026.

Desde su debut en 2005 junto a su hermana Joy, Jesse Huerta ha sido parte fundamental del recorrido de Jesse & Joy, dúo que alcanzó popularidad con canciones como Espacio sideral y ¡Corre!. Su trayectoria les ha permitido consolidarse en la escena musical internacional y obtener importantes reconocimientos, entre ellos un Grammy y varios Latin Grammy, detalla infobae.com Además de su presencia como músico, Jesse ha contribuido al desarrollo creativo del dúo mediante su trabajo como compositor y productor. Esta experiencia le ha permitido conocer distintas etapas de la creación musical, desde la construcción de las canciones hasta su producción, conocimientos que ahora pone al servicio de una propuesta con identidad propia.