Debuta Jesse Huerta como solista con el tema ‘Interestelar’

Después de más de dos décadas construyendo una carrera junto a su hermana Joy, Jesse Huerta se prepara para mostrar otra faceta de su identidad musical.
El compositor, musico y productor mexicano presentó Jesse and the supernovas, un proyecto individual con el que busca experimentar con sonidos distintos y desarrollar ideas que ha cultivado paralelamente a su trabajo en Jesse & Joy.
La iniciativa llega acompañada de un acuerdo de distribución global con Virgin Records y de la creación de Nebulosa Records, sello desde el cual publicará su música. El primer álbum de esta etapa llevará por título Sombrero y tendrá como primer sencillo oficial Interestelar, cuyo lanzamiento está previsto para el 21 de octubre de 2026.
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Una publicación compartida por Jesse and The Supernovas (@jesseandthesupernovas)
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Desde su debut en 2005 junto a su hermana Joy, Jesse Huerta ha sido parte fundamental del recorrido de Jesse & Joy, dúo que alcanzó popularidad con canciones como Espacio sideral y ¡Corre!.
Su trayectoria les ha permitido consolidarse en la escena musical internacional y obtener importantes reconocimientos, entre ellos un Grammy y varios Latin Grammy, detalla infobae.com
Además de su presencia como músico, Jesse ha contribuido al desarrollo creativo del dúo mediante su trabajo como compositor y productor. Esta experiencia le ha permitido conocer distintas etapas de la creación musical, desde la construcción de las canciones hasta su producción, conocimientos que ahora pone al servicio de una propuesta con identidad propia.
El artista adelantó sus intenciones de emprender este camino individual a principios de 2026, durante una conferencia de prensa en el Festival de Viña del Mar.
Con Sombrero, Jesse Huerta apuesta por una combinación de guitarras, sintetizadores y arreglos cinematográficos que dan forma a una propuesta diferente de la que ha desarrollado a lo largo de su carrera. El álbum refleja su interés por ampliar sus horizontes musicales y construir un lenguaje sonoro acorde con esta nueva etapa.
La elaboración del disco estuvo marcada por una agenda exigente. Huerta trabajó principalmente en su estudio personal y aprovechó los descansos entre conciertos y viajes para avanzar en las canciones. Durante esos intervalos, asumió la composición, la grabación y la producción, manteniendo bajo su responsabilidad las decisiones que definieron el resultado final.
El músico ha explicado que esta iniciativa responde a su deseo de dar espacio a otras ideas y facetas personales. Aunque el proceso se desarrolló en periodos breves, procuró dedicar atención a cada detalle de la producción.
La creación de Nebulosa Records acompaña esa búsqueda, al ofrecerle una plataforma desde la cual desarrollar y publicar su música con una dirección creativa independiente.