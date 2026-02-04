$!Debuta Jona Sanjon en el regional mexicano

Con todas las ganas de su juventud, y el deseo de triunfar en la música dentro del Regional Mexicano, Jonathan Rafael Peña Medina, quien por nombre artístico es conocido como Jona Sanjon está decidido a hacerse de un lugar en la música, presentando su propia propuesta, buscando convertirse en uno de los favoritos del público.

Este joven talento de solo 15 años de edad, es orgullosamente de Culiacán y decide ingresar lanzarse a la música, principalmente por la gran influencia de su familia dentro de la música, donde muchos han formado parte de algunas bandas musicales en la entidad.

“En mi familia hay muchos músicos, y a mí me gusta mucho el género norteño, y fue en casa de mi abuelo donde yo empecé tocando el acordeón, con el tiempo empecé a cantar en un negocio de mi papá de mariscos, fue aquí donde di mis primeras tocadas, y aquí estamos ahora, presentando mi propuesta ya profesionalmente dentro del norteño”, dijo.

Agregó que esta decisión de lanzarse de manera profesional, llegó por la petición de mucha gente que considera tiene talento para triunfar en la música, además que le gusta componer temas.

“Mi propuesta es una fusión de norteño y tumbado, una muestra de esto son mis dos temas, uno de ellos titulado, El Güero Sultán, este dedicado a mi primo, quien jugó futbol con los Sultanes de Monterrey, y el otros es No se vale rendirse, este último en coautora con mi hermano el “Chino Sanjon”, este es un tema que llama a no rendirse pese a la situación que estamos viviendo en la ciudad”, resaltó.