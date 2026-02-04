$!Debuta Jona Sanjon en el regional mexicano

Con todas las ganas de su juventud, y el deseo de triunfar en la música dentro del Regional Mexicano, Jonathan Rafael Peña Medina, quien por nombre artístico es conocido como Jona Sanjon está decidido a hacerse de un lugar en la música, presentando su propia propuesta, buscando convertirse en uno de los favoritos del público.
Este joven talento de solo 15 años de edad, es orgullosamente de Culiacán y decide ingresar lanzarse a la música, principalmente por la gran influencia de su familia dentro de la música, donde muchos han formado parte de algunas bandas musicales en la entidad.
“En mi familia hay muchos músicos, y a mí me gusta mucho el género norteño, y fue en casa de mi abuelo donde yo empecé tocando el acordeón, con el tiempo empecé a cantar en un negocio de mi papá de mariscos, fue aquí donde di mis primeras tocadas, y aquí estamos ahora, presentando mi propuesta ya profesionalmente dentro del norteño”, dijo.
Agregó que esta decisión de lanzarse de manera profesional, llegó por la petición de mucha gente que considera tiene talento para triunfar en la música, además que le gusta componer temas.
“Mi propuesta es una fusión de norteño y tumbado, una muestra de esto son mis dos temas, uno de ellos titulado, El Güero Sultán, este dedicado a mi primo, quien jugó futbol con los Sultanes de Monterrey, y el otros es No se vale rendirse, este último en coautora con mi hermano el “Chino Sanjon”, este es un tema que llama a no rendirse pese a la situación que estamos viviendo en la ciudad”, resaltó.
A sólo seis meses de haber debutado profesionalmente, los temas, dijo han tenido buena respuesta, por lo que se encuentra ya trabajando en nuevas melodías, algunas de ellas serán románticas, por lo que invita al público a seguirlo en sus redes sociales para estar informados.
“Me he dado cuenta que a la gente le gusta lo que estoy haciendo, lo veo en el restaurante donde canto, me emociona mucho verlos cantar y bailar, por eso quiero seguir sacando más temas, ya que ese es el plan, ir lanzado sencillo tras sencillo, y en un futuro grabar mi primer disco, y tal vez uno más de puras cambias, porque me gusta mucho el baile, el buen ambiente, ofrecer algo chilo para las fiestas”.
Aunque por el momento no han surgido invitaciones para cantar fuera, Jona, no pierde el tiempo, pues disfruta ir al restaurante de su papá, donde diariamente deleita al público con su música, generando un buen ambiente, esto a partir de las 15:00 horas.
”Mi propósito es que mi música se escuche hasta en China, por todos lados, hacer música que llegue para quedarse en el gusto del público, yo voy por mi pedazo de pastel, sé que no será fácil, pero tengo mucho apoyo detrás de mi, además que fui apadrinado por nuestro amigo El Lobito de Sinaloa, creo que eso nos dará mucha suerte, me falta aprender mucho, peros siento que he aprendido gracias a lo que estoy haciendo, a los consejos de mi papá, y poco a poco vamos mejorando”.
A diferencia de otros grupos que van empezando, y lo hacen cantando covers, Jona se ha preocupado por darse a conocer con melodías propias, dando a conocer lo que él quiere proyectar como cantautor, tomando como influencias musicales a figuras como Joan Sebastian, Sergio Vega, Los Canelos de Durango, Los Dinámicos, Invasores de Nuevo León, entre otros exponentes que él admira, considerados clásicos de la música norteña.
“En la música quiero llegar hasta donde tope, y después seguirle echando más ganas a todo lo demás, llegar hasta donde Dios y el público me lo permita, llenar estadios, cantar en los palenques, hacer colaboraciones con otros artistas, espero pronto poder realizar todos estos sueños”, resaltó.
Sus redes sociales
Facebook: Jona Sanjon
Instagram: jona_sanjon