Debuta Juanes como actor en el filme ‘Pimpinero: Sangre y Gasolina’

Andrés Baiz cuenta que ningún ejecutivo de Amazon le pidió que incluyera a Juanes en la película, ni siquiera el músico tenía intenciones de aparecer en primer lugar.

Baiz ha dicho que en su búsqueda para el actor que interpretara a Moises, dio con la foto de Juanes en internet y se dio cuenta que se veía de la misma forma en que se imaginaba a su personaje.

“Yo ya tenía a los dos hermanos elegidos, tanto al menor al de la mitad y necesitaba el hermano mayor porque la historia es sobre tres hermanos. Entonces dije. Bueno, sí tiene que ser colombiano porque contaba con un cubano y un mexicano. Buscando actores en internet, me apareció la foto de Juanes y dije fue algo como muy instintivo, puesto no fue pensado estratégico ni alguien de Amazon me lo exigió, nada, nada fue así tal cual, yo lo vi y lo contacté yo no lo conocía y le dije: Mira Juanes te voy a invitar a participar de un proyecto como actor no es sobre tu música no es un cameo tuyo, es que te prepares como actor me interesa tener un cast diferente único, salté de tu zona de confort”, agregó sobre la búsqueda del personaje que interpretaría Juanes en la cinta.

Baiz también cuenta que incluso llegó a ver a Juanes como Carmelo, uno de los antagonistas de la cinta, por lo que le pidió que también audicionara para ese papel.

“Yo siempre quise que fuera Moisés, pero le pedí a Juanes que también hiciera una audición para don Carmelo, que es uno de los personajes antagónicos de la película. ¡Imagínate, yo pedirle a alguien tan conocido, multipremiado, tan talentoso, que haga un ‘casting’, imagínate!”.

Durante una entrevista, Juanes cuenta que incluso buscó en Youtube cómo hacer un casting de actuación. También habla sobre el pequeño cambio físico al que se sometió, ya que su personaje tiene una apariencia un poco más avejentada, por lo que tuvo que pintarse algunas canas.

“Me tiñeron el cabello como de gris y la verdad que era muy extraño verme en el espejo, así, con esa apariencia tan fuerte”, expresó con regocijo.