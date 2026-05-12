Debuta Julieta Venegas como escritora

La cantautora Julieta Venegas debutó como escritora al publicar el libro “Norteña. Memorias del comienzo”, publicado en México por la editorial Almadía.

El libro no es una biografía, sino un una memoria de su relación con la música y de por qué se ha dedicado a ella.

Ahí, Julieta Venegas cuenta una historia de formación marcada por el norte de México: la frontera, la familia, los desplazamientos y la sensación de crecer en un entorno atravesado por tensiones culturales y sociales.

La novela acompaña a una protagonista que intenta entender de dónde viene y qué lugar quiere ocupar en el mundo. El norte aparece como un espacio concreto que condiciona decisiones, vínculos y oportunidades. Hay migraciones, separaciones, cambios familiares y un retrato directo de cómo el contexto influye en la construcción de la identidad.

La historia avanza a partir de escenas precisas y momentos clave que van delineando el crecimiento personal de la protagonista. La experiencia musical de Venegas se percibe en el ritmo del relato y en la estructura del libro: capítulos ágiles, una prosa clara y una atención especial al tempo narrativo.

“Norteña” amplía el universo creativo de la autora hacia la ficción literaria y ofrece una historia cercana sobre pertenencia, memoria y búsqueda de autonomía.