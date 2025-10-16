Debuta Karol G como un ‘angel’ de Victoria’s Secret en Nueva York

La cantante urbana Karol G fue la encargada de llevar el sabor latino a una de las pasarelas más importantes de la industria de la moda: el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado este miércoles en Nueva York.
“Que fantasía ha sido los últimos meses de mi vida... cumpliendo sueños que tuve de niña y que jama pensé que me pasarían a mí”, expresó “La Bichota” a través de su cuenta de Instagram antes de comenzar el show.
Vestida con lencería de encaje color rojo, la colombiana interpretó en español los temas Ivonny Bonita y Latina Foreva, de su más reciente producción discográfica, Tropicoqueta, mientras desfilaban algunas de las “ángeles” de la marca, detalla elnuevodia.com
En un evento tradicionalmente anglosajón, Karol G optó por cantar íntegramente en español. Fue una elección que destacó porque ha sido la primera artista latina en actuar en su idioma en uno de los escenarios más globales del mundo de la moda. Esa autenticidad ha sido muy celebrada por los expertos, que consideraron su actuación una muestra de cómo la industria empieza a integrar otras culturas.
Al finalizar su participación, Karol G regresó muy coqueta a la pasarela, esta vez luciendo las icónicas alas, y desfiló al lado de una de las modelos latinas más cotizadas: la puertorriqueña Joan Smalls, una de las veteranas del evento.
“Oficialmente un angelito de Victoria Secret. LATINA FOREVA”, publicó la artista finalizando el desfile.
Cabe destacar que los números musicales de este año estuvieron completamente liderados por mujeres. Además de Karol G, la música estuvo a cargo de la leyenda del hip hop Missy Elliott, la artista pop Madison Beer y el grupo de k-pop Twice.
El clásico evento contó con la participación de modelos legendarias de la industria como Adriana Lima, Candice Swanepoel y Alessandra Ambrosio, quienes encabezaron la pasarela.
Junto a ellas también desfilaron Barbara Palvin, Lily Aldridge, Grace Elizabeth, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Ashley Graham, Alex Consani, Yumi Nu, Precious Lee, Barbie Ferreira, Anok Yai y Jasmine Tookes, quien mostró su embarazo de nueve meses.
La participación de Karol G encaja con la estrategia de renovación que Victoria’s Secret impulsa desde hace un tiempo. La marca, que durante años fue criticada por su falta de diversidad, ha intentado actualizar su imagen con rostros y mensajes más inclusivos.
El desfile de este año reunió a artistas de distintos estilos y orígenes, y Karol G representó la vertiente latina de esa nueva narrativa. Su energía, su estética y su idioma reforzaron el mensaje de apertura que la firma busca proyectar.