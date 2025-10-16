Debuta Karol G como un ‘angel’ de Victoria’s Secret en Nueva York

La cantante urbana Karol G fue la encargada de llevar el sabor latino a una de las pasarelas más importantes de la industria de la moda: el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado este miércoles en Nueva York. “Que fantasía ha sido los últimos meses de mi vida... cumpliendo sueños que tuve de niña y que jama pensé que me pasarían a mí”, expresó “La Bichota” a través de su cuenta de Instagram antes de comenzar el show. Vestida con lencería de encaje color rojo, la colombiana interpretó en español los temas Ivonny Bonita y Latina Foreva, de su más reciente producción discográfica, Tropicoqueta, mientras desfilaban algunas de las “ángeles” de la marca, detalla elnuevodia.com

En un evento tradicionalmente anglosajón, Karol G optó por cantar íntegramente en español. Fue una elección que destacó porque ha sido la primera artista latina en actuar en su idioma en uno de los escenarios más globales del mundo de la moda. Esa autenticidad ha sido muy celebrada por los expertos, que consideraron su actuación una muestra de cómo la industria empieza a integrar otras culturas. Al finalizar su participación, Karol G regresó muy coqueta a la pasarela, esta vez luciendo las icónicas alas, y desfiló al lado de una de las modelos latinas más cotizadas: la puertorriqueña Joan Smalls, una de las veteranas del evento.

La colombiana pone el sabor latino al Fashion Show.