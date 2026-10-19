$!Debuta Kylie Jenner en el desfile de Victoria’s Secret, portando ‘El Fantasy Bra’

El Fantasy Bra es el sujetador joya más icónico de Victoria’s Secret, una pieza única de lencería cuyo valor suele alcanzar varios millones de dólares y que históricamente han lucido las modelos más importantes de las pasarelas.
Claudia Schiffer fue la primera que lo llevó en 1996; después la siguieron otras como Gisele Bündchen en 2000 y en 2005 y Miranda Kerr en 2011.
Pero desde 2018 esta icónica pieza no había vuelto a aparecer en el mítico desfile anual, cancelado entre ese año y 2024, cuando regresó con sus modelos más famosas.
El Fantasy Bra tenía que volver, pero quién lo luciese y cómo lo hiciese era fundamental para recuperar uno de los emblemas de la firma. También era importante conseguir la atención mediática, y lo han hecho gracias a Kylie Jenner, señala elpais.com
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Una publicación compartida por Victoria's Secret (@victoriassecret)
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La empresaria e influencer no solo ha debutado como ángel de Victoria’s Secret, sino que ha sido la encargada de lucir el Fantasy Bra más caro de la historia de las pasarelas. Para celebrar el gran regreso de la pieza de lencería, la firma no ha escatimado en detalles.
Tal y como informó Vogue, el diseño cuenta con 4 mil 410 diamantes naturales que rodean un diamante amarillo Fancy Vivid de 75.54 quilates.
El trabajo fue realizado por 15 artesanos que tardaron más de mil horas en confeccionar el producto que pesa algo menos de dos kilos. ¿Su precio? La cantidad de 50 millones de dólares, 35 millones más que el Fantasy Bra más caro hasta la fecha.
“Una de las ideas principales del desfile fue generar un auténtico fandom”, afirma Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, en declaraciones a la citada revista. “Y el Fantasy Bra fue una de las prendas más solicitadas del desfile del año pasado.
Así que pensamos: ¿cómo lo hacemos de una forma realmente divertida y extravagante?’. Porque eso es precisamente: una pieza de joyería y arte verdaderamente extravagante. Casi merece la pena tenerla en un museo”.
Sobre la elección de Kenner para ser la encargada de llevarlo, Selman se muestra claro.
“Kylie realmente trasciende la moda, la cultura, la televisión, va más allá de una sola cosa. Ha creado su propia cultura, ¿cuántas personas pueden decir lo mismo? Es una combinación interesante la que les estamos ofreciendo a los fans: les estamos dando lo que quieren con este increíble Fantasy Bra, y se lo vamos a poner a un talento inesperado que tiene muchísimos seguidores, concretamente 380 millones de seguidores en Instagram y un enorme impacto cultural”. dijo.
Aunque este ha sido el estreno de Jenner en la pasarela, no es la primera vez que una de Las Kardashians modela en el mítico desfile. Su hermana Kendall Jenner debutó en 2015, obtuvo oficialmente sus alas de ángel en 2016 y participó por última vez en 2018.
No estuvo presente en esta ocasión, pero Kylie Jenner no estuvo sola: entre el público se encontraban su madre, Kris Jenner, y su novio, el actor Timothée Chalamet.
Para que todo saliese según lo previsto, Victoria’s Secret contó con el apoyo de la firma de joyería Jacob & Co, encargados del diseño y la creación.
“El mayor reto fue asegurarnos de que el sujetador resultara cómodo de llevar sin dejar de ser fiel al diseño. Recuerda que este sujetador está hecho íntegramente de oro y diamantes; no hay tela. Así que conseguir el ajuste adecuado y asegurarnos de que se moviera con naturalidad con el cuerpo no fue fácil”, explica a Vogue el diseñador Jacob Arabo.
La citada publicación asegura que se tomaron las medidas exactas de Jenner: “Lo que queda bien sobre el papel no siempre funciona igual en el cuerpo. Cada curva, cada diamante y cada pieza de oro tuvieron que colocarse con cuidado para que el sujetador resultara a la vez bonito y cómodo”.
Antes del desfile, la firma ya había anunciado el regreso del Fantasy Bra, pero no se sabía ni cómo sería el diseño ni quién lo llevaría. El secreto se guardó hasta el final, cuando Jenner, en una plataforma elevable, subió al escenario con unas alas de color blanco y el extravagante bra.