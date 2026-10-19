$!Debuta Kylie Jenner en el desfile de Victoria’s Secret, portando ‘El Fantasy Bra’

El Fantasy Bra es el sujetador joya más icónico de Victoria’s Secret, una pieza única de lencería cuyo valor suele alcanzar varios millones de dólares y que históricamente han lucido las modelos más importantes de las pasarelas. Claudia Schiffer fue la primera que lo llevó en 1996; después la siguieron otras como Gisele Bündchen en 2000 y en 2005 y Miranda Kerr en 2011. Pero desde 2018 esta icónica pieza no había vuelto a aparecer en el mítico desfile anual, cancelado entre ese año y 2024, cuando regresó con sus modelos más famosas. El Fantasy Bra tenía que volver, pero quién lo luciese y cómo lo hiciese era fundamental para recuperar uno de los emblemas de la firma. También era importante conseguir la atención mediática, y lo han hecho gracias a Kylie Jenner, señala elpais.com

La empresaria e influencer no solo ha debutado como ángel de Victoria’s Secret, sino que ha sido la encargada de lucir el Fantasy Bra más caro de la historia de las pasarelas. Para celebrar el gran regreso de la pieza de lencería, la firma no ha escatimado en detalles. Tal y como informó Vogue, el diseño cuenta con 4 mil 410 diamantes naturales que rodean un diamante amarillo Fancy Vivid de 75.54 quilates. El trabajo fue realizado por 15 artesanos que tardaron más de mil horas en confeccionar el producto que pesa algo menos de dos kilos. ¿Su precio? La cantidad de 50 millones de dólares, 35 millones más que el Fantasy Bra más caro hasta la fecha.