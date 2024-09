Karla es una de las mexicanas que está brillando en Hollywood con su participación en diferentes series y películas, pero eso no es un impedimento para volver a hacer cine en su país y apoyar a su querido amigo en este su debut como director.

“Para mí es importante reconectar con quien soy y regresar a la cultura mexicana a la idiosincrasia mexicana, todas las canciones con las que yo crecí fueron muy especiales para mí en mi época adolescente y entonces venir a divertirme y estar en la primera película de Luis Gerardo no podía dejar de hacerlo”, dijo.

Luis Gerardo compartió su emoción por haber cumplido este sueño, el de dirigir su propia película, pero no fue nada fácil, pues además era protagonista.

“Es un sueño realidad, mi primer película, algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, siempre quise tener una boyband, secretamente y siempre quise dirigir videos musicales, y ahora pude hacer cinco”, expresó.

Esta película ha sido la oportunidad ideal para compartir créditos con Karla Souza, misma a la que considera casi una hermana, y fue curiosamente, en Nosotros los Nobles donde dieron vida a los hermanos Noble.

“Es lo más bonito del mundo soy muy afortunado y muy feliz de tener grande amigas y amigos en esta película, que son grandes actores y actrices”, indicó. “No había trabajado con Karla Souza desde Nosotros los Nobles ella fue increíblemente generosa conmigo. El primer día que estábamos filmado y le di una nota, me dijo ‘sí, señor’ y le dije no me digas señor y me dice, pues eres mi director, es muy lindo poder trabajar con gente que admiras mucho”.