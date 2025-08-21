Debuta Millie Bobby Brown como mamá, adopta a una niña

Cinco meses después, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi compartieron algunas fotografías de la segunda boda que celebraron en Villa Cetinale, una villa barroca del siglo XVII en Italia, y ahora acaban de anunciar la llegada de un nuevo integrante a su familia, una niña a la que acaban de adoptar.

La joven pareja se casó en una discreta ceremonia en mayo del año pasado y fue el papá de Jake, el cantante de rock, Jon Bon Jovi, quien confirmó que se trató de una “pequeña boda familiar”.

A poco más de una año de celebrar su primer aniversario de bodas, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi sorprendieron al anunciar que se convirtieron en papás de una niña a través de la adopción.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción”, escribió la pareja en una publicación conjunta que publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram el jueves 21 de agosto. “Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”.

El mensaje concluyó con la frase: “Y luego quedaron 3. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en 2024, después de dos años de noviazgo. Meses antes, la actriz declaró que siempre supo que Bongiovi era la persona indicada para ella, señala quien.com

“Estaba interesada en él y quería conocerlo más”, reveló la actriz a The Sunday Times al recordar su primera conversación, que comenzó en Instagram.

La protagonista de Stranger Things siempre fue muy abierta sobre su deseo de formar una familia. Hace unos meses compartió con la ilusión de iniciar un nuevo capítulo de su vida junto a Bongiovi.

“De hecho, mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Y, ¿sabes?, esto ha sido mi pasión desde antes de conocer a Jake”, dijo Brown en el podcast Smartless.

Millie Bobby Brown señaló que ella y Jake Bongiovi esperaban tener una gran familia: “Lo que yo quería era formar una familia. Una familia numerosa”, dijo Brown. “Soy uno de cuatro. Él es uno de cuatro. Así que, sin duda, es algo que tenemos en el futuro, pero para mí, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar”, dijo.