$!Debuta North West como empresaria, con su propia marca de moda y accesorios

A sus 12 años, North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, ha dado un paso formal en el mundo de los negocios. La preadolescente es ahora la creadora de su propia marca comercial, un proyecto que comenzó a gestarse hace más de un año y que abarca desde ropa hasta accesorios de belleza.
El nombre de la marca es NOR11 y no fue una elección al azar. La denominación combina las primeras tres letras de su nombre (NOR) con la edad que tenía cuando comenzó a desarrollar la idea (11).
La compañía no es una iniciativa independiente; está respaldada por una estructura legal establecida. Los trámites para el registro de la marca los gestionó KimYe’s Kid Inc., una entidad creada específicamente para los proyectos comerciales de los hijos de la celebridad.
La solicitud se presentó en agosto de 2023 y, según los documentos oficiales, Kim Kardashian figura como la única directora de la organización, detalla elimparcial.com
La propuesta comercial de North West es amplia y abarca tres sectores principales dentro del estilo de vida y la moda. De acuerdo con el registro de marca, los productos que comercializará se dividen en tres aspectos.
-Moda y accesorios: Vestidos para mujer, calzado, sombreros y medias.
-Joyería y relojería: Una línea completa que incluye pulseras, collares, pendientes y anillos.
-Belleza y complementos: Bolsos, monederos y neceseres especialmente diseñados para maquillaje.
Aunque el proyecto está en marcha, aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial ni los canales de venta. La administración de este nuevo negocio está a cargo de la gestora Lou Taylor, una reconocida figura en la industria del entretenimiento.
Sobre la participación de su padre, el rapero Kanye West, se ha reportado que no tiene una implicación directa en el desarrollo actual de la marca.
Paralelamente a su incursión en los negocios, North West también está construyendo un perfil en la industria musical. A finales de 2024, lanzó el tema de rap titulado Piercing On My Hand.
Un detalle que ha llamado la atención sobre esta producción es su autoría. En plataformas como YouTube, los créditos indican que la canción fue escrita, producida e interpretada exclusivamente por ella, sin la colaboración de otros compositores o productores en el proceso creativo principal.
La imagen pública de North también ha sido motivo de conversación, la joven ha mostrado un estilo vanguardista que incluye cambios de look radicales, como tintes de cabello en tonos neón. Recientemente, también ha llamado la atención por el uso de piercings dérmicos en las manos y dedos, modificaciones corporales poco convencionales para su edad.
Ante los comentarios y críticas que estas elecciones generan en redes sociales, North ha tenido algunas respuestas públicas breves. En ellas ha defendido su derecho a la expresión personal, mostrando una postura firme sobre su identidad y sus decisiones estéticas.
El desarrollo de North en áreas como la música y los negocios no es fortuito. Detrás de este perfil público existe un método de educación personalizado. Kim Kardashian ha explicado en entrevistas que su hija no sigue un esquema escolar tradicional, sino que recibe instrucción en casa.
Kim Kardashian también ha aclarado cómo funciona la dinámica familiar en cuanto a disciplina y libertades. Según ha declarado, aunque permite que North se exprese libremente y explore sus intereses, en su hogar existen reglas y límites definidos.
La empresaria señaló que su rol consiste en apoyar los proyectos que apasionan a su hija, buscando un equilibrio entre la libertad creativa y la estructura necesaria en la crianza.