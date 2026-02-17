$!Debuta North West como empresaria, con su propia marca de moda y accesorios

A sus 12 años, North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, ha dado un paso formal en el mundo de los negocios. La preadolescente es ahora la creadora de su propia marca comercial, un proyecto que comenzó a gestarse hace más de un año y que abarca desde ropa hasta accesorios de belleza. El nombre de la marca es NOR11 y no fue una elección al azar. La denominación combina las primeras tres letras de su nombre (NOR) con la edad que tenía cuando comenzó a desarrollar la idea (11). La compañía no es una iniciativa independiente; está respaldada por una estructura legal establecida. Los trámites para el registro de la marca los gestionó KimYe’s Kid Inc., una entidad creada específicamente para los proyectos comerciales de los hijos de la celebridad. La solicitud se presentó en agosto de 2023 y, según los documentos oficiales, Kim Kardashian figura como la única directora de la organización, detalla elimparcial.com

La propuesta comercial de North West es amplia y abarca tres sectores principales dentro del estilo de vida y la moda. De acuerdo con el registro de marca, los productos que comercializará se dividen en tres aspectos. -Moda y accesorios: Vestidos para mujer, calzado, sombreros y medias. -Joyería y relojería: Una línea completa que incluye pulseras, collares, pendientes y anillos. -Belleza y complementos: Bolsos, monederos y neceseres especialmente diseñados para maquillaje.