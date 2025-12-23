Debuta North West en Instagram a los 12 años, pese a las críticas de Kanye West

Vestida con prendas de moda, la imagen rápidamente acumuló cientos de miles de reacciones y comentarios positivos de fans y celebridades.

La joven de 12 años abrió su propia cuenta oficial este fin de semana, publicando su primera foto en la que recrea una pose icónica de su madre, Kim Kardashian, haciendo el signo de la paz con las manos.

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, North West, hizo su esperado debut en Instagram, generando revuelo entre seguidores y medios, especialmente por la historia familiar que rodea su presencia en redes sociales.

El perfil de North indica que está “gestionado por sus padres”, lo que apunta a que tanto Kim como Kanye West vigilan su presencia en la plataforma. En pocas horas, la cuenta ya superó los cientos de miles de seguidores, aunque la menor no sigue a ninguna cuenta por ahora.

Este debut ocurre a pesar de las críticas anteriores de su padre hacia el uso de redes sociales por parte de sus hijos, señala quien.com

En 2022, Kanye West enfatizó en redes que no quería que North participara en plataformas digitales como TikTok, calificando el uso de estas aplicaciones como una influencia negativa y defendiendo su rol como padre.

Desde entonces, North ha mantenido una presencia pública cada vez más grande, especialmente a través de contenidos de moda, videos con estilo personal y apariciones junto a amigas en redes sociales.

La llegada de North a Instagram marca un nuevo capítulo en la relación de la familia con las plataformas digitales, y seguirá siendo objeto de atención mediática mientras la joven continúa construyendo su identidad online bajo la mirada de millones de seguidores.