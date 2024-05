Los 30 años de una de las películas animadas más exitosas se celebraron de la mano de una celebridad naciente, pues North, que luce los apellidos del rapero Kanye West y la modelo Kim Kardashian, interpretó a Simba en la presentación teatral del clásico drama infantil.

La sede del espectáculo fue el Hollywood Bowl, la noche del pasado viernes, con una gran audiencia en la que se encontraban los padres de la pequeña de 10 años, junto a una gran multitud de espectadores.

Durante esta puesta en escena se escucharon temas clásicos como I Just Can’t Wait to be King (Yo quisiera ya ser el Rey) y Can You Feel the Love Tonight (Esta noche es para amar), que interpretó junto a Jennifer Hudson.