Sin embargo, a pesar de películas exitosas como Taylor Swift: The Eras Tour, Priscilla y Oppenheimer , se notó la ausencia de Dune: Part Two , que iba a estrenarse, pero fue postergada debido a la huelga de actores.

La cinta estrenada por Eugenio Derbez de nombre Radical , se ha posicionado dentro de las 10 películas más taquilleras en Estados Unidos, solo por debajo de grandes producciones como la adaptación al cine del videojuego Five Nights at Freddy’s , al recaudar 19.4 millones de dólares.

A pesar de buenas ofertas como Taylor Swift: The Eras Tour, Killers of the Flower Moon y The Holdovers, las ventas de boletos probablemente será de unos 64 millones de dólares, haciendo que el pasado fin de semana sea uno de los más débiles en lo que va de año.

En su segundo fin de semana, Five Nights at Freddy’s recaudó otros 19.4 millones de dólares y se situó al tope de la taquilla, según estimados del domingo. Es una disminución de 76 por ciento comparado con su fin de semana de estreno, lo cual era de esperarse.