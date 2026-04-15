Debuta Sandra Bullock en Instagram y causa furor entre sus seguidores

Después de años manteniéndose al margen de las redes sociales, Sandra Bullock finalmente abrió su cuenta de Instagram y lo hizo con un movimiento perfectamente calculado: apelar a la nostalgia de sus fans.
La actriz apareció con el usuario @sandrabullock y publicó un breve video detrás de cámaras de Hechizo de amor 2, secuela del clásico noventero que protagonizó junto a Nicole Kidman.
En el clip, Sandra Bullock recrea uno de los momentos más icónicos de la película original: las “midnight margaritas”, mientras una jarra parece encenderse “por arte de magia”.
El corte, “Midnight somewher”, fue suficiente para detonar una ola inmediata de reacciones. En menos de 24 horas, su cuenta acumuló 4.3 millones de seguidores, confirmando el impacto intacto de una de las figuras más queridas de Hollywood, detalla quien.com
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El lanzamiento de su cuenta no fue casual. Coincidió con su aparición junto a Nicole Kidman en CinemaCon 2026, donde ambas presentaron oficialmente Hechizo de amor 2, cuyo estreno está previsto para septiembre de este año.
De acuerdo con reportes de Variety, el debut digital forma parte de la estrategia de promoción de la secuela, que busca capitalizar el estatus de culto que alcanzó la película original de 1998 con su mezcla de romance, brujería y empoderamiento femenino.
El entusiasmo también se reflejó entre celebridades. Jennifer Aniston, amiga cercana de Bullock, celebró su llegada con humor en redes sociales: “someone we really all love very much just joined Instagram...It sucks! You’re going to love it.
Hechizo de Amor 2 (Practical Magic 2), programada para septiembre de 2026, continúa la historia de las hermanas Owens (Sandra Bullock y Nicole Kidman) mientras enfrentan la antigua maldición familiar de amor. La trama se basa en la novela The Book of Magic (2021) de Alice Hoffman, explorando cómo la familia intenta romper el hechizo enfrentando secretos oscuros y fortaleciendo sus lazos.