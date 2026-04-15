Debuta Sandra Bullock en Instagram y causa furor entre sus seguidores

Después de años manteniéndose al margen de las redes sociales, Sandra Bullock finalmente abrió su cuenta de Instagram y lo hizo con un movimiento perfectamente calculado: apelar a la nostalgia de sus fans.

La actriz apareció con el usuario @sandrabullock y publicó un breve video detrás de cámaras de Hechizo de amor 2, secuela del clásico noventero que protagonizó junto a Nicole Kidman.

En el clip, Sandra Bullock recrea uno de los momentos más icónicos de la película original: las “midnight margaritas”, mientras una jarra parece encenderse “por arte de magia”.

El corte, “Midnight somewher”, fue suficiente para detonar una ola inmediata de reacciones. En menos de 24 horas, su cuenta acumuló 4.3 millones de seguidores, confirmando el impacto intacto de una de las figuras más queridas de Hollywood, detalla quien.com