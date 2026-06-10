Debuta Senvay con ‘Raíces Cruzadas’, su primer EP

El artista colombiano Senvay irrumpe en la escena musical con Raíces Cruzadas, un EP debut que no solo marca el inicio de su proyecto artístico, sino que define una propuesta sonora donde la identidad cultural se transforma en un lenguaje musical contemporáneo.

Con una base que conecta profundamente sus orígenes entre Colombia y España, Senvay construye un universo sonoro donde los géneros dialogan entre sí, dando forma a una producción que fusiona reguetón, merengue y blues moderno.

Más que una combinación de estilos, Raíces Cruzadas representa una declaración artística: la música como reflejo de una identidad múltiple.

El EP está compuesto por siete temas que exploran distintas emociones y matices. Desde la sensibilidad emocional en canciones como Ocaso, hasta el carácter más seductor y dinámico de Noche, pasando por la narrativa de desamor con tintes coquetos en Aurora, cada pieza construye una experiencia que conecta con diversas facetas del oyente.

A esto se suma Taboo, una apuesta dentro del merengue que aporta frescura rítmica y un sello distintivo dentro del proyecto.