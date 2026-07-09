Debuta ‘Supergirl’ con una mala taquilla a nivel global

El estreno de Supergirl, producción de Warner Bros. y DC Studios, dejó cifras iniciales por debajo de las proyecciones de la industria durante su primer fin de semana en cartelera. La película registró 37.1 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, además de 62.6 millones de dólares a nivel global, de acuerdo con los datos consolidados posteriores al fin de semana de estreno. Las estimaciones iniciales del pasado domingo situaban el debut en 38 millones de dólares a nivel doméstico y cerca de 68 millones de dólares en la taquilla mundial, pero las cifras finales fueron ligeramente inferiores.

La producción protagonizada por Milly Alcock forma parte del nuevo universo cinematográfico de DC, centrado en personajes vinculados a Superman, y en este caso sigue la historia de Kara Zor-El, prima del personaje principal, señala infobae.com El largometraje tuvo un presupuesto de producción cercano a los 170 millones de dólares, a los que se sumaron aproximadamente 120 millones en gastos de marketing, según cifras de la industria. En este contexto, distintas estimaciones sitúan el punto de equilibrio financiero en torno a los 300 millones de dólares a nivel global, aunque otros análisis elevan esa cifra hasta los 375 millones de dólares, considerando la participación de las salas de cine en la recaudación.