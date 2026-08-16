Debuta Suri, como protagonista en obra de teatro en Escocia

Tal como se anticipó entonces, la joven de 20 años —de quien hace poco se conoció su decisión quitarse el apellido de su padre— hizo su gran debut en el teatro fuera de los Estados Unidos, del cual finalmente se han difundido las fotos.

Sin embargo, hace poco se reveló que el verdadero interés de la joven estaba en las artes dramáticas y que incluso tenía importantes proyectos relacionados en puerta.

Cuando se dio a conocer que Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, ingresó a la Universidad de Carnegie Mellon, en Pittsburgh, hace dos años se mencionó que sus planes eran estudiar moda.

Suri es la protagonista de la obra Midsummer!, una adaptación de A Midsummer Night’s Dream de William Shakespeare que se presentará durante el Festival Fringe de Edimburgo en Escocia, detalla hola.com

Si bien ya se conocía sobre la participación de la joven en dicha puesta en escena, no se le había visto caracterizada para ella.

Previo al estreno de la obra, Suri fue fotografiada con su vestuario al entrar en una salas donde se presentan las obras en el festival. La joven lucía guapa y feliz vestida con una falda larga morada, una camisa amarilla con un chaleco morado encima y un sombrero tipo pastillero.

Hija de dos actores ampliamente reconocidos en Hollywood, Suri se desafió a sí misma con esta obra de teatro pues, según se ha revelado, interpreta cuatro personajes: Helena, Mustardseed, Flute y Thisbe.

La obra de 90 minutos, que cuenta con un reparto de nueve actores, fue adaptado por Jeff Whitty y dirigido por Kim Weild.

Se trata de una producción teatral de la Escuela de Drama de la Universidad Carnegie Mellon junto a la organización Play On Shakespeare y se presenta en las Assembly Rooms de Edimburgo.

Page Six había reportado que antes de viajar al Reino Unido, Midsummer! tuvo dos funciones el 31 de julio y el 1° de agosto en el Peirce Studio del Trust Arts Education Center en Pittsburgh, Pensilvania.

Aunque ha sido hasta ahora que se ha podido conocer más de la faceta de Suri como actriz de teatro, lo cierto es que el arte dramático no es un interés nuevo para ella.

De acuerdo con el medio antes mencionado, en marzo la joven ya había interpretado al personaje de Angel en Cosmic Microwave Background, una lectura dramatizada de una sola noche en el New Hazlett Theater de Pittsburgh como parte de su ciclo CSA: Off the Page.

El rumbo profesional que Suri ha tomado ha dejado ver lo mucho que la carrera de su madre ha influido en ella. Además de su larga carrera en el cine y la televisión, Katie se ha desempeñado exitosamente en el teatro.

Entre 2024 y 2025, protagonizó la reposición en Broadway de Our Town, clásico de Thornton Wilder, y este 2026 estelarizó Hedda Gabler, una adaptación de la famosa obra de Henrik Ibsen.