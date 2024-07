Fue en diciembre de 2023, cuando Vanessa Hudgens se casó con el beisbolista Cole Tucker en Tulum, México, a quien conoció durante una meditación de Zoom dirigida por Jay Shetty, un ex monje y escritor británico en 2020.

Luego de tres años de relación, se comprometieron en París en febrero de 2023. “Es la ciudad más romántica del mundo. Pero me sorprendió mucho. Sabía que ése sería el lugar ideal, pero me olvidé de ello porque no quería tener expectativas sobre ese viaje. Sólo quería disfrutar el momento, y así el me agarró completamente desprevenida”, dijo Vanessa sobre su pedida de mano.

Una vez fijada la fecha, la pareja se casó en la Ciudad de las Artes Azulik en Tulum en diciembre de 2023.