Cuando el público estaba completamente entregado a la ‘Bichota’, tomó el micrófono para anunciarles a sus fans que una persona muy especial para ella la acompañaría esa noche.

“Sus canciones me las pasé (escuchando) todo diciembre... Me lo encontré por ahí. Me dijo cuándo íbamos a hacer algo; le dije que me encantaría tenerlo aquí. Me dijo que nunca había cantado en su país, en México”.

Al recordar ese encuentro, Karol G contó que al escuchar que su invitado nunca había cantado en México, ella le aseguró que cuando lo hiciera a su lado, todo el estadio se iba a caer. Mientras el público gritaba, la euforia llegó a su clímax al sonar los primeros acordes de La Diabla mientras Xavi corría por el escenario para fundirse en un abrazo con Karol G.

Como una especie de introducción a las grandes ligas de la industria musical, Karol G dejó brillar al joven de 19 años. Pese a ser su primer concierto masivo, el cantante originario de Phoenix, Arizona, se adueñó del escenario e interpretó la canción que desbancó de todos los rankings a Peso Pluma y que, desde hace dos meses, lo convirtió en la nueva cara de los corridos tumbados, subgénero musical del regional mexicano.

Karol G se unió a Xavi en los coros y dio como resultado un dúo que vaticinó un éxito seguro si ambos artistas deciden hacer una colaboración en el futuro. En medio de la euforia del público, la colombiana le hizo una petición especial a Xavi: interpretar “La Víctima”, canción que forma parte de la playlist de la originaria de Medellín.

“De una vez”, respondió Xavi mientras los acordes de su éxito comenzaban a sonar fuerte. Mientras él miraba el horizonte, quizás dándose cuenta de la magnitud del escenario que estaba pisando, Karol G puso sobre sus hombros una bandera de México, gesto que causó un estruendo que por unos momentos opacó la música.

En diciembre pasado, luego de confirmar presentaciones en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, Karol G se deshizo en halagos para Xavi, que por ese entonces amenazaba con destronar a Peso Pluma del Top 50 México de Spotify. La colombiana fue la primera artista en anticipar el éxito que hoy goza el exponente de los corridos tumbados.